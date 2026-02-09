Wall Street ouvre en baisse dans l'attente de nouvelles données, la "tech" surveillée

La Bourse de New York a ouvert en baisse lundi, les investisseurs attendant des nouvelles données économiques pour se faire une idée plus précise de l'évolution des taux d'intérêt de la Réserve fédérale (Fed), tandis que la prudence reste de mise concernant la technologie.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 92,16 points, soit 0,18% à 50.023,51 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 0,28% à 6.913,12 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède 0,44%, soit 100,30 points, à 22.930,91 points.

Les investisseurs abordent avec prudence une semaine riche en indicateurs économiques, parmi lesquels figurent notamment le rapport sur l'emploi aux États-Unis, prévu mercredi après un retard lié au dernier "shutdown" de l'administration fédérale, et l'indice des prix à la consommation, attendu vendredi.

Les deux seront suivis de près par les opérateurs afin de mieux cerner les intentions de la banque centrale qui, selon l'outil FedWatch du CME Group, pourrait annoncer la première baisse des taux de l'année en juin, coïncidant avec l'entrée en fonction de Kevin Warsh, candidat de la Maison blanche pour succéder à Jerome Powell à la fin de son mandat.

Outre l'agenda macroéconomique bien chargé, les défis que pose l'intelligence artificielle (IA) à d'autres entreprises tels que les fournisseurs de logiciels ou les dépenses colossales qu'elle entraîne pour les géants de la technologie, continuent de peser.

Les craintes se sont quelque peu apaisées en fin de semaine dernière, grâce notamment au rebond des valeurs liées aux semi-conducteurs, mais la volatilité pourrait rester à l'ordre du jour jusqu'à la publication des résultats du géant Nvidia

NVDA.O le 25 février.

Sur le reste de l'actualité des entreprises, Apollo APO.N prend 4,3% après avoir fait état lundi d'une hausse de 13% de son bénéfice au quatrième trimestre.

Le géant de la distribution alimentaire Kroger KR.N , qui a nommé lundi l'ancien dirigeant de Walmart Greg Foran au poste de directeur général, grimpe pour sa part de 7%.

Eli Lilly LLY.N gagne 3,7% après que la société de télésanté Hims & Hers HIMS.N (-23%) a annulé le lancement d'une version moins chère de la pilule anti-obésité Wegovy de son rival danois Novo Nordisk NOVOb.CO .

