Les Bourses européennes terminent en hausse

Le groupe pharmaceutique Sanofi recule à la Bourse de Paris après avoir indiqué qu'il s'attend à un report de la décision d'autorisation aux Etats-Unis pour son traitement expérimental contre la sclérose en plaques ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Les Bourses européennes ont clôturé dans le vert lundi, à l'issue d'une séance restée calme jusqu'à l'ouverture de Wall Street, dont le rebond, après une entame en baisse, a entraîné à la hausse les indices du Vieux Continent.

Paris a pris 0,60%, Francfort 1,19%, tandis que Londres s'est montrée plus timide (+0,16%). La Bourse de Milan a quant a elle bondi de 2,06%.

Euronext CAC40