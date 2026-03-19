Wall Street ouvre en baisse avec la flambée du pétrole et la Fed

Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE)

La Bourse de New York a ouvert ‌dans le rouge jeudi sur fond de flambée des cours du pétrole avec l'intensification des hostilités au ​Moyen-Orient, attisant les craintes inflationnistes qui ont incité la Réserve fédérale américaine (Fed) à maintenir mercredi ses taux.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 238,33 points, soit 0,52% à 45.986,82 points et le Standard & ​Poor's 500, plus large, recule de 0,52% à 6.590,47 points. Le Nasdaq Composite cède 0,68% soit 150,52 points, à 22.001,897.

La Fed a décidé ​mercredi de maintenir ses taux directeurs à leur niveau ⁠actuel, tout en anticipant une hausse plus importante que prévu de l'inflation cette année.

Les nouvelles ‌projections des responsables de la banque centrale américaine montrent que l'objectif de taux des "fed funds", actuellement dans une fourchette de 3,50% à 3,75%, ne baisserait que d'un ​quart de point de pourcentage d'ici ‌la fin de l'année.

Au Moyen-Orient, des attaques iraniennes menées depuis mercredi ont ⁠infligé d'importants dégâts au plus grand complexe gazier du monde, au Qatar, contribuant à faire s'envoler le prix du gaz en Europe.

Une raffinerie Saudi Aramco et dans laquelle ExxonMobil détient une participation, en Arabie ⁠saoudite, a également été ‌prise pour cible. Les opérations de chargement de pétrole dans le port ont été ⁠interrompues avant de reprendre.

"Les cours du pétrole influencent désormais non seulement les cours boursiers, mais aussi ‌la politique de la Réserve fédérale, et même s’il s’agit peut-être d’un phénomène à ⁠court terme, c’est bien celui auquel le marché est confronté actuellement", a déclaré ⁠Dennis Follmer, directeur des ‌investissements chez Montis Financial, dans une note.

Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) résiste toutefois davantage que ​le Brent, en raison des prélèvements sur les ‌réserves stratégiques américaines et de la hausse des coûts de transport.

Le Brent augmente de 3,46% à 111,10 dollars le baril et ​le WTI prend 0,59% à 96,89 dollars.

Aux valeurs, Micron Technology perd près de 5,5%, le géant technologique ayant annoncé mercredi des prévisions supérieures aux attentes tandis que les investisseurs s'interrogent sur les ⁠projets d'augmentation des dépenses de l'entreprise face à la hausse des coûts d'emprunt.

Rivian gagne près de 10% tandis que l'action Uber progresse de 0,7% après l'annonce que la société de VTC va investir jusqu'à 1,25 milliard de dollars dans le constructeur de véhicules électriques en vue de déployer 10.000 SUV R2 entièrement autonomes comme robotaxis à partir de 2028.

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(Rédigé par Coralie ​Lamarque ; édité par Augustin Turpin)