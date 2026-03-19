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États-Unis: Les grandes banques pourraient être autorisées à réduire de 5% leurs fonds propres
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 16:44

Des gens se promènent dans le quartier financier de New York.

Des gens se promènent dans le quartier financier de New York.

par Pete Schroeder

Les grandes banques ‌de Wall Street pourront diminuer leurs fonds propres de 4,8% en vertu d'une proposition ​d'assouplissement des règles de capital, dévoilée jeudi par les autorités américaines de régulation bancaire.

Cet assouplissement, qui permettrait de libérer des milliards de dollars pour les prêts, les dividendes et ​les rachats d'actions, constituerait une victoire d'ampleur pour le secteur qui faisait face à des hausses à deux chiffres ​requises dans le cadre du plan initial ⁠de 2023.

Les grandes banques régionales pourront réduire de 5,2% le niveau de capital ‌requis et les établissements dont les actifs sont inférieurs à 100 milliards de dollars de 7,8%, selon la proposition.

"Les propositions à l'étude permettraient ​de renforcer et de rationaliser ‌davantage le cadre de capital tout en garantissant que les établissements ⁠bancaires américains restent sûrs, solides et capables de soutenir l'économie américaine quelles que soient les conditions économiques", ont écrit les équipes de la Réserve fédérale américaine (Fed) dans une ⁠note d'information destinée au ‌conseil des gouverneurs.

Sous la direction de la vice-présidente de la Fed ⁠Michelle Bowman, la banque centrale a engagé une réflexion sur les réglementations existantes en ‌matière de capital. Les propositions portent notamment sur une modification de la ⁠surtaxe appliquée aux banques d'importance systémique mondiale (GSIB) et sur une ⁠refonte des exigences de ‌Bâle III.

La Fed, la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) et l'Office of the Comptroller of the ​Currency doivent approuver dans la journée les ‌propositions avant de solliciter des commentaires, ce qui devrait déclencher une nouvelle vague de lobbying intense de la ​part du secteur bancaire américain.

Les banques de Wall Street mènent de longue date une bataille pour assouplir les règles mises en place après la crise financière ⁠de 2008, qu'elles jugent trop restrictives et néfastes pour l'économie.

Les critiques estiment qu'un assouplissement des exigences en capital pourrait affaiblir les garde-fous autour du système financier au moment même où les risques géopolitiques et de crédit privé explosent.

VOIR AUSSI:

ECLAIRAGE-Comment les règles de fonds propres des banques s'assouplissent à travers le monde

(Rédigé par Schroeder ; version française Blandine Hénault, ​ésité par Benoit Van Overstraeten)

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