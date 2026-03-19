États-Unis: Les grandes banques pourraient être autorisées à réduire de 5% leurs fonds propres

Des gens se promènent dans le quartier financier de New York.

par Pete Schroeder

Les grandes banques ‌de Wall Street pourront diminuer leurs fonds propres de 4,8% en vertu d'une proposition ​d'assouplissement des règles de capital, dévoilée jeudi par les autorités américaines de régulation bancaire.

Cet assouplissement, qui permettrait de libérer des milliards de dollars pour les prêts, les dividendes et ​les rachats d'actions, constituerait une victoire d'ampleur pour le secteur qui faisait face à des hausses à deux chiffres ​requises dans le cadre du plan initial ⁠de 2023.

Les grandes banques régionales pourront réduire de 5,2% le niveau de capital ‌requis et les établissements dont les actifs sont inférieurs à 100 milliards de dollars de 7,8%, selon la proposition.

"Les propositions à l'étude permettraient ​de renforcer et de rationaliser ‌davantage le cadre de capital tout en garantissant que les établissements ⁠bancaires américains restent sûrs, solides et capables de soutenir l'économie américaine quelles que soient les conditions économiques", ont écrit les équipes de la Réserve fédérale américaine (Fed) dans une ⁠note d'information destinée au ‌conseil des gouverneurs.

Sous la direction de la vice-présidente de la Fed ⁠Michelle Bowman, la banque centrale a engagé une réflexion sur les réglementations existantes en ‌matière de capital. Les propositions portent notamment sur une modification de la ⁠surtaxe appliquée aux banques d'importance systémique mondiale (GSIB) et sur une ⁠refonte des exigences de ‌Bâle III.

La Fed, la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) et l'Office of the Comptroller of the ​Currency doivent approuver dans la journée les ‌propositions avant de solliciter des commentaires, ce qui devrait déclencher une nouvelle vague de lobbying intense de la ​part du secteur bancaire américain.

Les banques de Wall Street mènent de longue date une bataille pour assouplir les règles mises en place après la crise financière ⁠de 2008, qu'elles jugent trop restrictives et néfastes pour l'économie.

Les critiques estiment qu'un assouplissement des exigences en capital pourrait affaiblir les garde-fous autour du système financier au moment même où les risques géopolitiques et de crédit privé explosent.

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ECLAIRAGE-Comment les règles de fonds propres des banques s'assouplissent à travers le monde

(Rédigé par Schroeder ; version française Blandine Hénault, ​ésité par Benoit Van Overstraeten)