Wall Street ouvre en baisse avant Powell et des données économiques
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 15:42

La Bourse de New York a ouvert en baisse lundi, alors que les investisseurs attendent les commentaires du président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell et les chiffres de l'ISM manufacturier.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 279,70 points, soit 0,59%, à 47.436,72 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 0,61% à 6.807,52 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède 0,83%, soit 192,72 points, à 23.172,96 points.

Jerome Powell doit s'exprimer plus tard dans la journée et les investisseurs analyseront attentivement ses propos afin d'obtenir des éclaircissements sur sa position concernant d'éventuelles baisses des taux d'intérêt.

Bien que la plupart des décideurs politiques se montrent prudents, les investisseurs se sont accrochés aux signaux conciliants émis par quelques membres clés ayant droit de vote et aux informations selon lesquelles Kevin Hassett, conseiller économique à la Maison blanche, serait le favori pour succéder à Jerome Powell lorsque son mandat arrivera à expiration l'année prochaine.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, les traders tablent sur une probabilité de 87,6% d'une baisse des taux d'intérêt de 25 points de base en décembre.

Par ailleurs, les marchés attendent les chiffres de l'ISM manufacturier à 15h00 GMT.

Aux valeurs, les actions liées aux cryptomonnaies reculent en raison de la baisse du bitcoin BTC= , qui est passé sous la barre des 90.000 dollars lundi. Strategy MSTR.O perd 7,16% et Coinbase COIN.O cède 4,87%.

Synopsys SNPS.O monte de 5,33%. Nvidia NVDA.O a investi deux milliards de dollars dans des actions ordinaires Synopsys

SNPS.O au prix d'achat de 414,79 dollars par action, ont annoncé lundi les deux sociétés.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur L8N3X70JZ

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

BTC/USD
85 739,9354 USD CryptoCompare -6,08%
COINBASE GLB RG-A
264,4960 USD NASDAQ -3,05%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
47 649,14 Pts Index Ex -0,14%
NASDAQ Composite
23 244,60 Pts Index Ex -0,52%
NVIDIA
177,9100 USD NASDAQ +0,51%
S&P 500 INDEX
6 825,66 Pts CBOE -0,34%
STRATEGY RG-A
165,5200 USD NASDAQ -6,58%
SYNOPSYS
435,3550 USD NASDAQ +4,15%
USA BENCHMARK 10A
3,981 Rates -1,06%
