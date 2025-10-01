Wall Street ouvre en baisse après un rapport ADP inquiétant

Un homme marche à Wall Street devant la Bourse de New York (NYSE)

La Bourse de New York a ouvert en baisse mercredi après la publication d'une enquête faisant état d'une destruction surprise des emplois aux Etats-Unis alors que le rapport mensuel officiel en la matière pourrait ne pas être publié vendredi en raison du "shutdown" de l'administration américaine.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 87,23 points, soit 0,19%, à 46.310,66 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 29,05 points, soit 0,43%, à 6.659,41 points.

Le Nasdaq Composite cède 131,20 points, soit 0,58%, à 22.528,81 points.

Un peu plus d'une heure avant l'ouverture de Wall Street, l'enquête mensuelle du cabinet ADP a montré que le secteur privé aux Etats-Unis avait, contre toute attente, détruit 32.000 postes en septembre, tandis que le chiffre du mois d'août a été révisé pour afficher -3.000, contre +54.000 initialement estimé.

Cette statistique confirme les craintes d'un ralentissement du marché du travail alors que la publication vendredi de l'indicateur mensuel du département du Travail sur les créations d'emplois, le taux de chômage et l'évolution des salaires sont désormais menacés par une éventuelle prolongation du "shutdown".

Les opérations de l'administration fédérale américaine sont fermées en grande partie depuis ce mercredi en raison de profondes divisions partisanes qui ont empêché le Congrès et la Maison blanche de parvenir à un accord budgétaire.

Les analystes expliquent que le marché du travail est sur une corde raide avec des données qui doivent être suffisamment souples pour justifier des baisses de taux, tout en restant suffisamment ferme pour éviter de raviver la crainte d'un ralentissement économique généralisé.

"L'enquête ADP pourrait pour la première fois être un indicateur plus précis du niveau réel de l'emploi", a déclaré Jamie Cox, directeur associé chez Harris Financial Group.

Sur les marché financiers, le dollar recule de 0,18% face à un panier de devises internationales, tandis que le rendement des bons du Trésor américain à deux ans, le plus sensible à la politique monétaire de la Fed, chute de près de sept points de base, à 3,53%.

Aux valeurs, Nike prend 4,5% après avoir fait état mardi soir d'une hausse inattendue de son chiffre d'affaires et d'un bénéfice meilleur que prévu au titre du premier trimestre.

Lithium Americas s'envole de 23,77% après une prise de participation de l'Etat américain de 5% au capital du groupe.

Côté baisse, Marvell Technology abandonne 2,87%, TD Cowen étant passé d'"acheter" à "conserver" sur la valeur.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)