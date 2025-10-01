information fournie par Boursorama avec AFP • 01/10/2025 à 17:42

USA: hausse des stocks hebdomadaires de pétrole, les raffineries ralentissent

Les stocks de pétrole ont augmenté aux États-Unis la semaine dernière, selon des données publiées mercredi par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), sous l'effet d'un ralentissement du rythme des raffineries américaines.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BRANDON BELL )

Lors de la semaine achevée le 26 septembre, ces réserves commerciales ont augmenté de 1,8 million de barils alors que les analystes tablaient au contraire sur une baisse d'environ 50.000 barils, d'après la médiane d'un consensus établi par l'agence Bloomberg.

Au total et hors réserve stratégique, les stocks se sont établis à 416,5 millions de barils.

La réserve stratégique a, elle, encore gonflé de 700.000 barils, au plus haut depuis octobre 2022.

La hausse des stocks de brut est en partie attribuable à une activité moindre au niveau des raffineries américaines, qui ont utilisé leurs capacités à 91,4% la semaine passée contre 93% lors de la période précédente.

Ces usines entrent dans leur période d'entretien automnal, ce qui réduit leurs besoins en brut.

En parallèle, la production américaine a légèrement augmenté, à 13,51 millions de barils quotidiens.

Selon l'EIA, les Etats-Unis ont aussi connu la semaine passée une baisse conjointe des importations (-10,2%) et des exportations (-16,3%).

La publication de ces données n'a pas eu de grande influence sur les cours de l'or noir.

Vers 15H00 GMT, le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain pour livraison en novembre perdait 0,82%, à 61,86 dollars.

Son équivalent européen, le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en décembre, reculait de 0,85% à 65,48 dollars.