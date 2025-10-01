Indépendance de la Fed: la Cour suprême permet à Lisa Cook de rester en poste pour le moment

La gouverneure Lisa Cook au siège de la Fed à Washington, le 25 juin 2025 ( AFP / SAUL LOEB )

Lisa Cook, une des responsables de la Réserve fédérale américaine (Fed) que veut révoquer Donald Trump, peut rester en poste pour le moment, la Cour suprême ayant refusé de trancher l'affaire dans l'urgence mercredi.

La Cour à majorité conservatrice, saisie par le président américain, a fait savoir qu'elle commencerait à se pencher sur l'affaire d'ici plusieurs mois, en janvier 2026.

Donald Trump estimait avoir le pouvoir de limoger la gouverneure sans attendre. Il l'accuse depuis fin août d'avoir menti à des banques lors de demandes de prêts immobiliers personnels, en présentant deux logements comme des résidences principales.

Première femme noire gouverneure de la banque centrale américaine, nommée sous le démocrate Joe Biden, Lisa Cook a immédiatement porté l'affaire devant la justice pour rester en place.

S'en est suivie une course contre la montre, l'exécutif américain ayant tenté de l'empêcher de participer à la réunion de politique monétaire qui s'est tenue mi-septembre.

L'affaire pose la question des limites du pouvoir présidentiel à l'égard d'une institution censée fixer les taux d'intérêt à l'abri des ingérences et alternances politiques.

Les mandats des gouverneurs sont ainsi volontairement longs (14 ans) celui de Mme Cook court jusqu'en 2038.

La loi précise que le président peut révoquer un gouverneur en cas de "motif valable", une expression que la jurisprudence associe généralement à la démonstration de l'existence de fautes graves ou de malversations.

Les avocats de Mme Cook considèrent que la question des prêts immobiliers est un "prétexte" pour libérer un siège au sommet de la Fed où Donald Trump pourra placer un fidèle.