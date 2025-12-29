 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street ouvre en baisse à la veille des "minutes" de la Fed
information fournie par Reuters 29/12/2025 à 15:46

La Bourse de New York a ouvert en baisse lundi, les valeurs technologiques ayant effacé une partie de leurs gains de la semaine dernière, tandis que la prudence reste de mise à la veille de la publication des "minutes" de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed).

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 103,25 points, soit 0,21%, à 48.607,72 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 0,44% à 6.899,16 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède 0,76%, soit 179,33 points, à 23.413,77.

Les principaux indices de Wall Street reprennent leur souffle après les records d'indices enregistrés la semaine dernière par le S&P, soutenus par les valeurs technologiques.

A l'entame d'une semaine à nouveau écourtée par le Nouvel An, les investisseurs attendent principalement la publication mardi des "minutes" de la Réserve fédérale américaine.

Si la Fed a abaissé les taux au début du mois et n'a prévu qu'une seule nouvelle baisse l'année prochaine, les traders anticipent au moins deux autres baisses et s'attendent à ce que le prochain président de la Fed adopte une position accommodante.

"Nous ne voyons pas de risque d'inflation galopante dans le scénario de base, nous pensons donc que la Fed dispose encore d'une marge de manœuvre pour baisser ses taux", selon Becky Qin, gestionnaire de portefeuille multi-actifs chez Fidelity International.

"Il est donc toujours possible d'envisager un contexte raisonnablement favorable pour les actifs risqués."

Aux valeurs, Lululemon LULU.O grappille 0,7%, alors que le fondateur du détaillant en difficulté a lancé une tentative de prise de contrôle du conseil d'administration.

Le gestionnaire d'actifs Digital Bridge bondit de 9,8% après l'annonce d'un accord de rachat par SoftBank Group 9984.T pour environ 4 milliards de dollars.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N3XZ0EC ========================================================

NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Rédigé par Augustin Turpin)

Valeurs associées

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
48 532,51 Pts Index Ex -0,37%
LULULEMON ATHL
211,3304 USD NASDAQ +1,13%
NASDAQ Composite
23 442,92 Pts Index Ex -0,64%
S&P 500 INDEX
6 902,14 Pts CBOE -0,40%
SOFTBANK GROUP
24,795 EUR Tradegate -73,62%
USA BENCHMARK 10A
4,119 Rates -1,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un opérateur à la Bourse de New York le 16 décembre 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    Wall Street recule, affaiblie par la tech
    information fournie par AFP 29.12.2025 16:09 

    La Bourse de New York évolue en baisse lundi, entamant dans le rouge la dernière semaine d'échanges de l'année avec des prises de bénéfices sur les valeurs technologiques. Vers 14H55 GMT, le Dow Jones cédait 0,30%, l'indice Nasdaq reculait de 0,56% et l'indice ... Lire la suite

  • Un avion de chasse Mirage 2000 de l’armée de l’air taïwanaise décolle de la base aérienne de Hsinchu le 29 décembre 2025. ( AFP / CHENG Yu-chen )
    La Chine lance des manoeuvres militaires simulant un blocus des ports de Taïwan
    information fournie par AFP 29.12.2025 16:03 

    La Chine a lancé lundi des manœuvres militaires simulant le blocus des ports de Taïwan, dans un contexte de tensions particulièrement fortes après une vente d'armes américaines massive à cette île qui a déployé ses propres forces en riposte et dénoncé l'"intimidation" ... Lire la suite

  • ( AFP / MARCO BERTORELLO )
    Câbles sous-marins: Prysmian s'allie avec Fincantieri dans les télécommunications
    information fournie par Boursorama avec AFP 29.12.2025 15:53 

    Le leader mondial des câbles industriels, l'Italien Prysmian, s'est allié avec le constructeur naval Fincantieri pour racheter Xtera, un concepteur de câbles sous-marins dans le secteur stratégique des télécoms, ont annoncé les trois sociétés lundi. Xtera sera ... Lire la suite

  • Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE)
    Wall Street ouvre en baisse à la veille des "minutes" de la Fed
    information fournie par Reuters 29.12.2025 15:50 

    La Bourse de New York a ouvert en baisse lundi, les valeurs technologiques ayant effacé une partie de leurs ‍gains de la semaine dernière, tandis que la prudence reste de mise à la veille de la publication des "minutes" de la dernière réunion de politique monétaire ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank