Wall Street ouvre en baisse à la veille des "minutes" de la Fed

La Bourse de New York a ouvert en baisse lundi, les valeurs technologiques ayant effacé une partie de leurs gains de la semaine dernière, tandis que la prudence reste de mise à la veille de la publication des "minutes" de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed).

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 103,25 points, soit 0,21%, à 48.607,72 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 0,44% à 6.899,16 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède 0,76%, soit 179,33 points, à 23.413,77.

Les principaux indices de Wall Street reprennent leur souffle après les records d'indices enregistrés la semaine dernière par le S&P, soutenus par les valeurs technologiques.

A l'entame d'une semaine à nouveau écourtée par le Nouvel An, les investisseurs attendent principalement la publication mardi des "minutes" de la Réserve fédérale américaine.

Si la Fed a abaissé les taux au début du mois et n'a prévu qu'une seule nouvelle baisse l'année prochaine, les traders anticipent au moins deux autres baisses et s'attendent à ce que le prochain président de la Fed adopte une position accommodante.

"Nous ne voyons pas de risque d'inflation galopante dans le scénario de base, nous pensons donc que la Fed dispose encore d'une marge de manœuvre pour baisser ses taux", selon Becky Qin, gestionnaire de portefeuille multi-actifs chez Fidelity International.

"Il est donc toujours possible d'envisager un contexte raisonnablement favorable pour les actifs risqués."

Aux valeurs, Lululemon LULU.O grappille 0,7%, alors que le fondateur du détaillant en difficulté a lancé une tentative de prise de contrôle du conseil d'administration.

Le gestionnaire d'actifs Digital Bridge bondit de 9,8% après l'annonce d'un accord de rachat par SoftBank Group 9984.T pour environ 4 milliards de dollars.

