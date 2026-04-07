Wall Street ouvre en baisse à l'approche de la fin de l'ultimatum de Trump

La Bourse de New York a ouvert en baisse mardi, la prudence restant de mise alors que les investisseurs continuent d'évaluer la portée des dernières déclarations des responsables américains et iraniens sur l'évolution du conflit à l'approche de l'expiration de l'ultimatum fixé par le président Donald Trump sur la réouverture du détroit d'Ormuz.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 104,31 points, soit 0,22 %, à 46.565,57 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 18,51 points, soit 0,28%, à 6.593,32 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède de 92,74 points, soit 0,42%, à 21.903,60 points.

"Toute une civilisation va mourir ce soir, pour ne jamais réapparaître", a écrit mardi sur Truth Social Donald Trump, qui accentue ses menaces contre l'Iran pour obtenir du régime un accord de cessez-le-feu.

Un responsable américain a par ailleurs déclaré à Reuters que les Etats-Unis avaient mené des frappes sur l'île iranienne de Kharg, plaque tournante des exportations pétrolières du pays, sans toutefois toucher aux infrastructures énergétiques. L'Iran, de son côté, a affirmé qu'il n'hésiterait pas à frapper les infrastructures de ses voisins du Golfe.

"La réaction du marché témoigne de la reconnaissance que la fin n'est pas forcément aussi proche qu'on l'espérait", résume Chris Zaccarelli, directeur des investissements chez Northlight Asset Management.

"Le conflit risque fort de se poursuivre avec ces attaques ou l'escalade verbale des deux camps (…), ce qui replace les opérateurs de marché dans une situation précaire et les amène à craindre une issue encore plus défavorable", a-t-il ajouté.

Les cours du pétrole repartent à la hausse, au-dessus de 110 dollars pour le Brent et le WTI, les deux références mondiales du brut.

Parallèlement, l'indice de la volatilité à Wall Street

.VIX , baromètre de la peur, se tend, prenant plus de 5%, au-dessus de la barre symbolique des 25 points. Les rendements obligataires longs souverains montent légèrement, tandis que l'or XAU= , actif reguge, se raffermit.

Dans l'actualité des entreprises, les assureurs santé à Wall Street montent alors que les Etats-Unis finalisent un projet de hausse de 2,48% des paiements liés au programme Medicare Advantage: Humana HUM.N bondit de 6,99%, CVS Health CVS.N de 5,28% et Unitedhealth Group UNH.N de 8,22%.

Broadcom AVGO.O prend 3,79% après avoir signé un accord jusqu'en 2031 avec Google, filiale d'alphabet GOOGL.O (+0,80%), pour développer et fournir les futures générations de puces personnalisées destinées à l'intelligence artificielle (IA).

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(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)