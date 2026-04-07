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Arm dégradé par Morgan Stanley, l'action décroche
information fournie par Zonebourse 07/04/2026 à 17:19

Le titre du concepteur britannique de microprocesseurs Arm Holdings, dont les licences sont notamment utilisées par Apple, subit mardi la plus forte baisse du Nasdaq 100 à la Bourse de New York après une dégradation par Morgan Stanley, passé de "surpondérer" à "pondération en ligne".

Un peu plus d'une heure après l'ouverture, l'action Arm chute de 6,1% à 138 dollars, alors que l'indice de référence du secteur technologique perd autour de 1,1%.

S'ils estiment que la transition vers les architectures d'IA agentique représente un relais de croissance majeur pour Arm, les analystes de Morgan Stanley soulignent qu'il s'agit d'une thématique de long terme dont les résultats concrets mettront du temps à se matérialiser dans les comptes du groupe.

"L'offensive d'Arm dans les processeurs est stratégiquement pertinente et s'inscrit dans le cadre de l'émergence de l'IA agentique", écrivent-ils. "Toutefois, la montée en puissance commerciale reste lente et les risques à court terme freinent l'optimisme", soulignent les professionnels.

Morgan Stanley vs Mizuho: deux visions opposées

"Si l'exécution opérationnelle est solide, elle est contrebalancée par des vents contraires liés à la mémoire DRAM, des pressions sur les marges et d'éventuels conflits avec les partenaires sous licences, ce qui pourrait plafonner la valorisation à 150 dollars", estime Morgan Stanley.

Ces propos faisaient plus qu'éclipser les commentaires beaucoup plus favorables des équipes de Mizuho, qui estiment au contraire que le marché sous-estime la capacité d'Arm à capturer la valeur de l'IA, que les experts considèrent comme un changement de dimension imminent.

L'intermédiaire réitère son opinion "surperformance" sur le titre, avec un objectif de cours revu à la hausse de 160 à 230 dollars.

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ARM HOLDING ADR
140,0001 USD NASDAQ -5,89%
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