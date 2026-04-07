Arm dégradé par Morgan Stanley, l'action décroche
information fournie par Zonebourse 07/04/2026 à 17:19
Un peu plus d'une heure après l'ouverture, l'action Arm chute de 6,1% à 138 dollars, alors que l'indice de référence du secteur technologique perd autour de 1,1%.
S'ils estiment que la transition vers les architectures d'IA agentique représente un relais de croissance majeur pour Arm, les analystes de Morgan Stanley soulignent qu'il s'agit d'une thématique de long terme dont les résultats concrets mettront du temps à se matérialiser dans les comptes du groupe.
"L'offensive d'Arm dans les processeurs est stratégiquement pertinente et s'inscrit dans le cadre de l'émergence de l'IA agentique", écrivent-ils. "Toutefois, la montée en puissance commerciale reste lente et les risques à court terme freinent l'optimisme", soulignent les professionnels.
Morgan Stanley vs Mizuho: deux visions opposées
"Si l'exécution opérationnelle est solide, elle est contrebalancée par des vents contraires liés à la mémoire DRAM, des pressions sur les marges et d'éventuels conflits avec les partenaires sous licences, ce qui pourrait plafonner la valorisation à 150 dollars", estime Morgan Stanley.
Ces propos faisaient plus qu'éclipser les commentaires beaucoup plus favorables des équipes de Mizuho, qui estiment au contraire que le marché sous-estime la capacité d'Arm à capturer la valeur de l'IA, que les experts considèrent comme un changement de dimension imminent.
L'intermédiaire réitère son opinion "surperformance" sur le titre, avec un objectif de cours revu à la hausse de 160 à 230 dollars.
Valeurs associées
|140,0001 USD
|NASDAQ
|-5,89%
A lire aussi
-
Un assaillant "lié à une organisation terroriste" a été tué et deux blessés dans une fusillade mardi devant le consulat israélien d'Istanbul, vidé de ses diplomates depuis fin 2023, selon un bilan officiel. Deux policiers en faction devant les locaux ont été "légèrement" ... Lire la suite
-
Plus de 57 ans après le célèbre cliché du lever de Terre d'Apollo 8, les astronautes d'Artémis II ont immortalisé un coucher de Terre, alors qu'ils remettent le cap mardi vers la planète bleue. Après un survol de la Lune riche en moments forts, les quatre astronautes ... Lire la suite
-
Apple lâche plus de 4,5% ce mardi, une chute portant à 8,9% le terrain perdu depuis le début de l'année, avec des propos négatifs de la part d'UBS venant ternir l'image du dossier aux yeux des investisseurs : même si la banque suisse maintient sa position "neutre" ... Lire la suite
-
Un intermédiaire et un important maraîcher, fournisseur de grandes marques de distribution, ont tous deux été condamnés mardi par le tribunal correctionnel de Marseille à deux ans d'emprisonnement, assorti pour moitié d'un sursis simple, pour un trafic de pesticides ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer