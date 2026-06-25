Wall Street ouvre dans le vert, portée par les valeurs technologiques

La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, portée par le regain de confiance des investisseurs dans l'IA au lendemain des perspectives encourageantes des groupes de puces Micron Technology et Qualcomm, tandis que les données sur l'inflation PCE américaine ont alimenté les espoirs d'une politique moins "hawkish" de la réserve fédérale américaine (Fed).

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 327,07 points, soit 0,63%, à 52.175,97 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,78% à 7.415,62 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend 0,92%, soit 234,68 points, à 25.711,32.

Qualcomm QCOM.O et Micron MU.O ont fait état mercredi soir d'une forte demande en infrastructures d'IA, apaisant les inquiétudes du marché sur la robustesse de ce secteur en plein essor, mais nécessitant des investissements massifs de la part des principaux acteurs.

Les actions des deux fleurons technologiques américains bondissent de 17,2% et 10,2% respectivement à l'ouverture, entraînant dans leur sillage d'autres valeurs du secteur comme SanDisk SNDK.O (+16%), Western Digital WDC.O (+9,5%) et Seagate Technology STX.O (+9,7%).

"Les résultats priment sur tout", ont déclaré les analystes de Barclays dans une note publiée jeudi. "Les marchés ne sont pas bon marché. Les investisseurs s'attendent à ce que la croissance des bénéfices à deux chiffres se poursuive jusqu'en 2027, et la marge de manœuvre en cas de déception s'est réduite."

La publication, une heure avant la cloche, de l'indice des prix à la consommation aux États-Unis, a également soutenu le moral des investisseurs, la mesure d'inflation préférée de la Fed ayant progressé conformément aux attentes en mai.

"Je pense que la réaction du marché se concentre principalement sur les chiffres mensuels, qui se sont révélés légèrement inférieurs aux prévisions", a souligné Daniela Hathorn, analyste de marché senior chez Capital.com.

"Ces données renforcent l’idée selon laquelle l’inflation reste une source de préoccupation, le nouveau président Warsh ayant fait part de sa détermination et clairement indiqué que l’inflation restait une priorité absolue et que les taux d’intérêt risquaient d’augmenter si les pressions persistaient", a-t-elle ajouté.

Aux valeurs, Apple AAPL.O recule de 2,2% après avoir annoncé une hausse des prix de ses iPad et MacBook, le géant technologique disant ne plus pouvoir protéger ses clients de la flambée des coûts des puces de mémoire et de stockage.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N42X0SK

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)

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NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|