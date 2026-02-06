Wall Street ouvre dans le vert, mais Amazon recule

La Bourse de New York a ouvert dans le vert vendredi, après une vague de ventes massives des actions technologiques cette semaine, tandis qu'Amazon chute après être devenue la nouvelle grande entreprise technologique à augmenter ses dépenses dans les infrastructures d'intelligence artificielle.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 356,11 points, soit 0,73%, à 49.264,83 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,49% à 6.832,03 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend 0,34%, soit 77,00 points, à 22.617,58 points.

Amazon AMZN.O recule de 8,82% après avoir dit jeudi prévoir un bond de plus de 50% de ses dépenses en capital cette année, imitant d'autres géants technologiques américains qui déploient des investissements massifs pour renforcer leurs infrastructures d'intelligence artificielle (IA), au centre d'une forte concurrence.

Le scepticisme des investisseurs à l'égard des dépenses en IA s'est intensifié depuis que Microsoft MSFT.O a annoncé à la fin du mois dernier des plans d'investissement colossaux, mettant ainsi les budgets d'investissement des grandes entreprises technologiques sous les feux de la rampe.

Les 600 milliards de dollars que Amazon, Microsoft, Google et Meta prévoient de dépenser cette année dans l'IA ont alimenté les craintes concernant le coût du boom de l'IA, tandis que les inquiétudes relatives aux perturbations dans des secteurs tels que les logiciels et les services de données ont persisté.

"La semaine a été divisée en deux parties. Au début de la semaine, les inquiétudes concernaient les logiciels d'IA, puis à la fin de la semaine, elles portaient sur les dépenses en IA", résume Fiona Cincotta, analyste de marché senior chez City Index.

Aux valeurs, Coty COTY.N recule d'environ 15%. La société de produits de beauté et de soin a retiré jeudi ses perspectives annuelles alors qu'elle lance une stratégie axée sur ses marques phares et que le nouveau directeur général par intérim, Markus Strobel, a appelé à une discipline et une exécution accrues, afin de redresser les performances financières en berne. L'action plonge de 17% en avant-Bourse.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur L8N3Z20Q8

(Rédigé par Mara Vîlcu)