Wall Street ouvre dans le vert, la "tech" rebondit avant les résultats de Nvidia

Des personnes passent devant la Bourse de New York sur Wall Street

La Bourse de New York a ‌ouvert dans le vert mercredi, portée par le rebond du secteur des semi-conducteurs avant la ​publication des résultats de Nvidia plus tard dans la journée, tandis que l'accalmie dans le marché obligataire offre un répit.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 95,14 points, soit ​0,19%, à 49.459,02 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,29% à 7.374,83 points.

Le Nasdaq Composite ​prend 0,48%%, soit 123,58 points, à 25.994,29 points.

Nvidia ⁠doit publier ce mercredi, après la clôture de Wall Street, ses résultats financiers ‌trimestriels, qui devraient être une nouvelle fois très solides, même si l'évolution du secteur de l'intelligence artificielle (IA) soulève des interrogations parmi les investisseurs quant ​à la durée de sa ‌domination.

Les investisseurs seront également à la recherche d'indices montrant que l'intérêt ⁠pour les infrastructures d'IA reste suffisamment fort pour justifier les valorisations élevées dans le secteur des technologies et de l'IA.

"On a vraiment l'impression que ce marché a toujours très envie ⁠de rebondir (...) Il ‌ne reste plus qu'à voir si Nvidia parviendra à continuer d'attiser le ⁠feu et à faire durer la fête", a déclaré Chris Beauchamp, analyste des marchés ‌chez IG Group.

En attendant, l'action du géant américain des puces grappille 0,56% dans ⁠les premiers échanges mercredi, tandis que Marvell Technology et Intel grimpent ⁠d'environ 7% chacun et ‌Micron de 4,3%, rebondissant après plusieurs séances difficiles ces derniers jours.

Les valeurs technologiques ont permis ​aux indices américains et asiatiques, en particulier, ‌d'atteindre récemment des sommets historiques malgré les turbulences provoquées par la guerre au Moyen-Orient, notamment une flambée des ​prix du pétrole qui a ravivé les craintes inflationnistes et fait grimper les rendements de la dette souveraine.

La baisse des rendements obligataires mercredi offre également un répit aux ⁠actions, même si les craintes inflationnistes persistent.

Sur le reste des valeurs, Target, qui a publié ses résultats mercredi avant l'ouverture et mis en garde contre un contexte macroéconomique difficile, plonge de 7%.

Lowe's, qui a confirmé mercredi ses prévisions annuelles malgré un marché de l'immobilier américain difficile, recule de 3,89%.

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(Rédigé par Diana Mandiá, ​édité par Benoit Van Overstraeten)