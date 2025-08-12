Wall Street ouvre dans le vert après l'inflation US

La Bourse de New York a ouvert en hausse mardi après la publication de données aux Etats-Unis indiquant que l'inflation avait augmenté conformément aux attentes en juillet, ce qui devrait permettre à la Réserve fédérale américaine (Fed) de baisser ses taux d'intérêt en septembre.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 211,83 points, soit 0,48%, à 44.186,92 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,49% à 6.404,42 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend 0,59%, soit 126,83 points, à 21.512,24 points.

Les marchés ont pris connaissance des chiffres sur les prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis, qui ont augmenté légèrement en juillet mais une mesure sous-jacente a enregistré sa plus forte hausse en six mois, sous l'effet des droits de douane américains.

"Le message essentiel à retenir concernant l'inflation sous-jacente est que toute inflation induite par les droits de douane est susceptible d'être un processus et non un événement ponctuel. À terme, les droits de douane peuvent apparaître à des degrés divers sur les prix à la consommation, mais ces hausses de prix ponctuelles ne se produisent pas toutes en même temps", a déclaré Brian Jacobsen, économiste en chef chez Annex Wealth Management.

Sur le front commercial, Washington et Pékin ont prolongé pour 90 jours leur trêve sur les droits de douane à la veille de la date butoir pour la fin de leurs négociations commerciales.

Aux valeurs, Intel INTC.O avance de 1,19% après que le président américain Donald Trump a déclaré avoir rencontré lundi le directeur général du groupe, Lip-Bu Tan, décrivant leur réunion comme "très intéressante", quelques jours après avoir appelé à la démission de ce dernier en raison de ses liens avec la Chine.

On Holding ONON.N grimpe de 8,25% après avoir relevé sa prévision de ventes annuelles en raison d'une forte demande pour ses vêtements et chaussures sur fond de promotion de la marque.

Hanesbrands HBI.N s'envole de 34,58% après une information du Financial Times selon laquelle le groupe canadien Gildan Activewear GIL.TO est sur le point de conclure un accord pour racheter le fabricant américain de vêtements pour environ cinq milliards de dollars, dette comprise.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur L8N3U40EQ

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Kate Entringer)