Wall Street ouvre dans le rouge, la flambée du pétrole fait craindre une répercusion inflationniste
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 14:53

La Bourse de New York a ouvert en baisse lundi, la flambée des prix du pétrole faisant peser la menace de répercussions inflationnistes, alors que la guerre au Moyen-Orient entre dans sa dixième journée

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 434,07 points, soit 0,91%, à 47.067,48 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 0,89% à 6.679,99 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède 0,92%, soit 205,15 points, à 22.182,53 points.

Les prix du pétrole dépassé lundi les 119 dollars le baril, atteignant des niveaux jamais vus depuis mi-2022, mais la flambée s'est quelque peu calmée après des informations de presse selon lesquelles les ministres des Finances du G7 discuteraient d'une libération conjointe des réserves stratégiques.

Alors que les données publiées la semaine dernière ont montré un affaiblissement du marché de l'emploi aux Etats-Unis et que que l'activité économique dans son ensemble s'est accélérée, ces derniers développements sur le front de l'énergie risquent d'alimenter les craintes de "stagflation".

"La hausse des prix du pétrole alimente les craintes d'une nouvelle flambée de l'inflation. Même si les États-Unis ne devraient pas connaître de pénurie d'approvisionnement, contrairement au Royaume-Uni, à l'Europe et à la région Asie-Pacifique, ils seront touchés par la hausse des prix, qui se répercute déjà à la pompe", explique David Morrison, analyste chez Trade Nation.

Aux valeurs, les compagnies aériennes souffrent particulièrement avec la hausse des prix du pétrole et les perturbations de leurs activités au Moyen-Orient.

Alaska Air ALK.N et United Airlines UAL.O perdent environ 4%.

Les compagnies de croisière telles que Carnival CCL.N et Norwegian Cruise NCLH.N , également dans le rouge, abandonnent 4,30% et 3,34% respectivement.

Hims & Hers bondit de 47% après l'annonce par Novo Nordisk

NOVb.CO d'un partenariat avec la société américaine de télésanté pour vendre ses médicaments phares contre l’obésité, Wegovy et Ozempic.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

ALASKA AIR GROUP
39,100 USD NYSE -7,54%
CARNIVAL
23,615 USD NYSE -8,43%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 720,79 Pts Index Ex -1,64%
NASDAQ Composite
22 138,15 Pts Index Ex -1,11%
NORW CRS LINE
18,625 USD NYSE -7,15%
S&P 500 INDEX
6 650,02 Pts CBOE -1,34%
UNITED AIRLINES
85,0700 USD NASDAQ -7,60%
USA BENCHMARK 10A
4,207 Rates +0,97%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

