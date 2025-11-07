 Aller au contenu principal
CAC 40
7 949,71
-0,19%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wall Street ouvre dans le rouge avec la "tech"
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 15:44

La Bourse de New York a ouvert en baisse vendredi, les inquiétudes concernant l'économie et les valorisations exorbitantes du secteur technologique ayant assombri le moral des investisseurs.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 210,30 points, soit 0,45%, à 46.702,00 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 0,49% à 6.687,23 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède 0,75%, soit 173,93 points, à 22.880,07 points, et s'achemine vers sa plus forte baisse hebdomadaire depuis avril.

Les craintes d'une correction du marché font à nouveau reculer les actions après une série de séances agitées, les opérateurs remettant en question les valorisations record du secteur technologique, porté par l'engouement pour le secteur de l'intelligence artificielle (IA).

"Les craintes d'un éventuel recul persistent... Il s'agit d'une faiblesse traditionnelle début novembre, déclenchée par des valorisations élevées et l'épuisement des catalyseurs susceptibles de soutenir ou de propulser le marché", a déclaré Sam Stovall, stratège en chef des investissements chez CFRA Research.

La plus longue fermeture de l'administration américaine de l'histoire accroît en outre l'incertitude en raison du manque de données officielles, alors que les responsables politiques de la Réserve fédérale (Fed) sont divisés sur la meilleure approche à adopter pour la réunion de décembre et que les données privées offrent un tableau mitigé de l'économie.

Aux valeurs, Tesla TSLA.O , dont les actionnaires ont approuvé jeudi le plan de rémunération du directeur général, Elon Musk, recule de 3,7%.

Expedia EXPE.O prend 13%, la plateforme de voyage en ligne ayant relevé sa prévision de croissance du chiffre d'affaires pour 2025, tandis qu'Airbnb ABNB.O , qui s'est montré jeudi optimiste sur le trimestre en cours, prend 1,65%.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N3WJ14U

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)

Véhicules électriques

Valeurs associées

AIRBNB RG-A
117,9400 USD NASDAQ -2,15%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 676,91 Pts Index Ex -0,50%
EXPEDIA GROUP
258,7409 USD NASDAQ +17,77%
NASDAQ Composite
22 655,91 Pts Index Ex -1,73%
S&P 500 INDEX
6 651,61 Pts CBOE -1,02%
TESLA
429,2800 USD NASDAQ -3,73%
USA BENCHMARK 10A
4,133 Rates +2,31%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

