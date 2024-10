Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: ouverture attendue en légère prudence information fournie par Cercle Finance • 29/10/2024 à 14:09









(CercleFinance.com) - Après une première séance de la semaine orientée favorablement, la Bourse de New York devrait ouvrir ce mardi sur une note de légère prudence, à en croire les futures sur le S&P500 (-0,2%) et le Nasdaq-100 (stables).



'Les actions ont bien résisté à la vente massive de bons du Trésor au cours du mois dernier, bien qu'elles aient eu du mal à atteindre de nouveaux sommets au cours des deux dernières semaines', constate Diana Iovanel, chez Capital Economics.



'Mais nous doutons que ce schéma perdure ; Notre scénario de base reste que les rendements obligataires baisseront un peu, tandis que les actions reprendront leur reprise', poursuit cette économiste des marchés senior.



La séance s'annonce encore calme sur le front des données macroéconomiques -seul l'indice de confiance du consommateur américain du Conference Board devant paraitre une demi-heure après la cloche- laissant l'attention se concentrer sur la saison des résultats.



A l'occasion de sa publication trimestrielle, Pfizer a fait part d'un relèvement de ses fourchettes-cibles pour l'ensemble de l'année 2024, anticipant désormais un BPA ajusté de 2,75 à 2,95 dollars et des revenus de 61 à 64 milliards de dollars.



McDonald's a publié un BPA de 3,23 dollars au titre du troisième trimestre 2024, en hausse de 1% (en données totales comme à taux de change constants), en données ajustées de certaines charges exceptionnelles de restructurations.



Les opérateurs pourront aussi réagir à la publication trimestrielle de Ford, accompagnée d'un abaissement de sa prévision d'EBIT ajusté pour 2024, ainsi qu'à celle de PayPal, marquée au contraire par un relèvement de son objectif de BPA non-GAAP.





