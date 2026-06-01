Wall Street oscille près de ses plus hauts historiques, les gains de Nvidia et du secteur technologique éclipsant les craintes liées à la guerre en Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices affichent des résultats mitigés: le Dow Jones recule de 0,27 %, le S&P 500 reste stable et le Nasdaq progresse de 0,18 %

* Nvidia en hausse après avoir dévoilé une nouvelle puce destinée à intégrer l'IA dans les ordinateurs portables

* L'action Micron dépasse les 1 000 dollars pour la première fois

* Rapport sur l'emploi et résultats de Broadcom attendus cette semaine

(Le point sur les échanges en fin de matinée) par Medha Singh et Twesha Dikshit

Les principaux indices de Wall Street sont restés proches de leurs niveaux records lundi, après que les prix du pétrole ont bondi en raison du scepticisme croissant quant à la possibilité de parvenir rapidement à un accord pour mettre fin à la guerre entre les États-Unis et l'Iran, qui dure depuis trois mois, tandis que la dernière offensive de Nvidia dans le domaine de l'IA a permis de limiter les pertes.

Le géant Nvidia NVDA.O a progressé de 3,9 % après avoir dévoilé une nouvelle puce qui intègre directement des capacités d'IA dans les ordinateurs portables et de bureau, à la suite d'un partenariat de trois ans avec Microsoft MSFT.O . L'action Microsoft a gagné 2,5 % et les fabricants d'ordinateurs Dell DELL.N et HP HPQ.N ont bondi respectivement de 9 % et 7,3 %.

La réaction des valeurs du secteur des semi-conducteurs a été mitigée. Qualcomm QCOM.O a chuté de 6,7 %, tandis que les fabricants de puces pour PC AMD AMD.O et Intel ont reculé respectivement de 2,6 % et 0,1 %. Micron MU.O a gagné 5,7 % à 1 022 dollars, franchissant pour la première fois la barre des 1 000 dollars et prolongeant sa remontée fulgurante.

« Ces entreprises attirent de réels capitaux, ce qui en fait un secteur intéressant. Cela dit, il suffirait d’un seul titre négatif pour nous faire repartir dans la mauvaise direction », a déclaré Ryan Lee, vice-président senior chargé des produits et de la stratégie chez Direxion.

Le climat général était morose, les cours du pétrole ayant grimpé de 5 % après que l'agence de presse Tasnim a rapporté que Téhéran suspendait les négociations indirectes avec les États-Unis au sujet des attaques contre le Liban.

« La réalité de ce conflit est que plus il durera, plus les prix du pétrole risquent d’augmenter et… vous ressentirez ces répercussions dans tous les recoins du marché », a déclaré M. Lee.

Les principaux indices de Wall Street ont terminé le mois de mai à des niveaux records, portés par l'espoir d'une fin éventuelle de la guerre et par des résultats exceptionnels au premier trimestre. L'optimisme autour de l'IA a également contribué à stimuler les actions américaines, mais les inquiétudes concernant l'impact économique des hostilités persistent.

Les investisseurs se tourneront vers le rapport sur l'emploi de vendredi avant la première réunion de politique monétaire de Kevin Warsh en tant que président de la Réserve fédérale américaine ce mois-ci, dans un contexte de craintes d'une hausse de l'inflation liée à la guerre en Iran qui pourrait bouleverser la reprise boursière.

Les traders ont intégré une probabilité de près de 70 % d'une hausse des taux d'un quart de point avant la fin de l'année.

À 11 h 22 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 136,66 points, soit 0,27 %, à 50 897,15, le S&P 500 .SPX était inchangé, soit 0,00 %, à 7 580,05, et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 47,54 points, soit 0,18 %, à 27 020,16.

Neuf des onze principaux secteurs du S&P 500 étaient dans le rouge, seuls les secteurs de la technologie .SPLRCT et de l'énergie .SPNY affichant des résultats positifs.

Les valeurs du secteur des logiciels ont rebondi après les fortes ventes enregistrées plus tôt cette année en raison des craintes liées à la disruption provoquée par l'IA. ServiceNow

NOW.N et IBM IBM.N ont respectivement progressé de 10,7 % et 6 %. L'indice des services logiciels .SPLRCIS a gagné 3,9 % après avoir effacé toutes les pertes enregistrées depuis fin janvier.

Cadence Design Systems CDNS.O a gagné 6,2 % après avoir lancé un agent IA alimenté par Nvidia pour la conception de puces.

Les résultats de Broadcom AVGO.O , attendus mercredi, seront également au centre de l'attention après les prévisions de résultats solides publiées la semaine dernière par Dell,qui laissent entrevoir une forte demande en serveurs d'IA.

Parmi les autres titres en vue,l' TMHC.N de Taylor Morrison Home Corp a bondi de 22 % après que Berkshire Hathaway

BRKa.N a accepté d'acheter le constructeur immobilier pour 6,8 milliards de dollars en espèces.

Les titres en baisse ont dépassé les titres en hausse dans un rapport de 1,6 pour 1 à la Bourse de New York et de 1,35 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 22 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 16 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 79 nouveaux plus hauts et 61 nouveaux plus bas.