Wall Street oscille entre hausses et baisses alors que le prix du pétrole et les taux des bons du Trésor progressent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Nasdaq enregistre une légère hausse, le S&P 500 termine en légère baisse et le Dow Jones recule de 0,3%

* Le secteur des services aux collectivités est celui qui recule le plus parmi les secteurs du S&P 500; celui des services de communication arrive en tête des hausses

* Le dollar s'apprécie, le bitcoin reste stable; le brut américain rebondit de > 3%; l'or recule

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans s'élève à environ 5,22%

24 septembre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

WALL STREET ALTERNE HAUSSES ET BAISSES TANDIS QUE LE PRIX DU PÉTROLE ET LES TAUX DES BONDS DU TRÉSOR GRIMPENT

Jeudi, les actions américaines ont ouvert en baisse et ont passé toute la séance à tenter de revenir dans le vert, réduisant leurs pertes tout au long de la journée sur fond de signes de progrès dans les négociations de paix entre Washington et Téhéran.

Mais cela s’est avéré plus facile à dire qu’à faire, la hausse des prix des carburants maintenant les craintes d’inflation au premier plan et les rendements des bons du Trésor américain atteignant leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années.

Le Nasdaq a enregistré un gain symbolique, tandis que le S&P 500 a affiché une légère baisse. Le Dow Jones a été à la traîne, clôturant en baisse de 0,3 %.

Les négociateurs américains et iraniens étudient un accord par étapes visant à rouvrir le détroit d'Ormuz et à mettre fin au blocus économique, selon des sources proches des pourparlers.

Malgré cela, l’attaque à la roquette menée par les Houthis, soutenus par l’Iran, contre l’Arabie saoudite a fait grimper les cours du pétrole et exacerbé la vague de ventes d’obligations à l’échelle mondiale , propulsant le rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR jusqu’à 5,223% et poussant les rendements des bons du Trésor à 30 ans à leur plus haut niveau depuis la diffusion du dernier épisode de "Friends" (en 2004).

Les cours du WTI CLc1 et du Brent LOCc1 pour le mois en cours ont clôturé en hausse de 2,7% et 2,4% respectivement sur la journée.

Du côté de la Fed, la présidente de la Fed de Cleveland, Beth Hammock , et la présidente de la Fed de Philadelphie, Anna Paulson , ont toutes deux indiqué que la lutte contre l’inflation était loin d’être terminée et que de nouvelles hausses de taux étaient probablement à prévoir.

À Washington, le sommet Trump-Xi a débuté dans un mélange de grand faste et de faibles attentes, si ce n’est celle de stabiliser une relation souvent tumultueuse entre les deux plus grandes économies mondiales. Les droits de douane, la technologie, les terres rares et les flux pétroliers en provenance du Moyen-Orient figurent parmi les sujets qui devraient être abordés lors de cette rencontre.

Au niveau sectoriel, les services de communication .SPLRCL et les voyages/loisirs .SPCOMHOTL ont figuré parmi les secteurs les plus performants, tandis que les sociétés minières d’or et d’argent .XAU , l’indice Dow Transports .DJT , les services aux collectivités .SPLRCU et les matériaux .SPLRCM ont clôturé la séance avec les pertes en pourcentage les plus importantes.

Le secteur des semi-conducteurs .SOX a reculé, mais les FANG .NYFANG ont progressé, et les valeurs de croissance

.IGX ont devancé les valeurs de rendement .IVX .

Ce vendredi, le spectacle Trump-Xi se poursuit; le ministère du Commerce doit publier son rapport d’août sur les nouvelles commandes de biens durables fabriqués aux États-Unis, et l’université du Michigan publiera sa deuxième et dernière estimation de la confiance des consommateurs pour le mois de septembre.

Voici un aperçu des cours de clôture:

(Stephen Culp)

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