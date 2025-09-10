Wall Street: Oracle propulse le S&P 500 et le Nasdaq à de nouveaux records
information fournie par Zonebourse 10/09/2025 à 17:43
Vers 10h00 (heure locale), le Dow Jones recule de 0,6% à 45.469,8 points, le S&P 500 avance de 0,4% à 6541,6 points et le Nasdaq Composite avance de 0,5% à 21.985,8 points.
Ces deux derniers indices ont atteint de nouveaux plus hauts historiques dans le courant de la matinée.
Avec un gain de plus de 42%, Oracle établit de nouveaux sommets et tire largement la cote suite à sa publication trimestrielle de la veille, qui s'est soldé par des résultats moins bons que prévu mais par des perspectives souriantes pour les mois qui viennent comme en témoigne son carnet de commandes colossal, connu sous le nom de RPO, qui a bondi de 359% d'une année sur l'autre pour atteindre 455 milliards de dollars.
'Cela montre qu'Oracle est désormais devenu une plateforme clé dans le domaine de l'informatique pour l'IA', estiment les analystes de BofA, qui relèvent leur recommandation sur le titre à l'achat.
L'annonce du concepteur de logiciels d'entreprise, dont la capitalisation boursière atteint désormais 970 milliards de dollars, un niveau tout proche de la barre des 1.000 milliards de dollars, profite surtout aux valeurs technologiques, dont l'indice sectoriel bondit de 2,1%.
Apple reste cependant en retrait (-3%) après la présentation hier soir de son nouvel iPhone 17 et d'un appareil tout particulièrement fin et léger, l'iPhone Air, des produits qui devraient être insuffisants pour relancer les ventes de son appareil vedette, estiment les analystes. Le titre perd désormais plus de 9% depuis le début de l'année.
Six des 11 grands indices sectoriels s'inscrivent en hausse, les seules baisses étant pour les valeurs de la finance (-0,6%), des communications (-0,7%), de la santé (-1%) et de la consommation (-1,1%).
Principal indicateur économique à l'agenda, la statistique des prix producteurs a aussi soutenu la tendance en révélant une baisse de 0,1% des prix à la production en données totales par rapport au mois précédent, signe d'un apaisement des tensions inflationnistes.
Exprimée en variation annuelle, la hausse des prix producteurs a nettement ralenti en données brutes le mois dernier, de 0,5 point à 2,6%.
Sachant que ces données n'intègrent pas l'impact des droits de douane, les investisseurs seront surtout attentifs, demain, à l'indicateur principal de la semaine, l'inflation au sens des prix à la consommation, qui devrait permettre aux investisseurs d'affiner leurs perspectives monétaires et économiques.
Les chiffres des prix à la production ont un léger impact sur le marché obligataire, en faisant refluer le rendement de l'emprunt à 10 ans américain qui passe sous 4,06% et en pesant sur le dollar, avec un euro qui repasse au-delà de 1,1720.
Les cours du pétrole restent orientés à la hausse au lendemain des frappes israéliennes contre contre des dirigeants du Hamas au coeur de Doha, la capitale du Qatar, un pays allié des Etats-Unis qui n'était pas impliqué dans le conflit puisqu'il jouait jusqu'ici un rôle de médiateur.
Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a toutefois un peu ralenti son avance suite à l'annonce d'une hausse de 3,9 millions de barils des stocks de pétrole brut avant de réaccélérer en prenant actuellement 1,5% à 63,6 dollars.
A lire aussi
-
Israël a menacé mercredi de frapper ses ennemis n'importe où, au lendemain de raids aériens au Qatar contre des dirigeants du mouvement islamiste palestinien Hamas, une attaque sans précédent qui a suscité une rare réprimande de l'allié américain. Dans la bande ... Lire la suite
-
Des inondations sur les îles indonésiennes touristiques de Bali et Florès ont fait au moins 13 morts et quatre disparus, a indiqué mercredi l'Agence nationale de gestion des catastrophes. Des pluies torrentielles depuis mardi soir ont provoqué des inondations dans ... Lire la suite
-
Kering et la société d'investissement Mayhoola ont annoncé mercredi que la répartition actuelle du capital social de Valentino resterait inchangée jusqu’en 2028 au plus tôt. Selon un communiqué, les options de vente dont dispose Mayhoola sur sa participation résiduelle ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris a fini en légère hausse mercredi, digérant sereinement le recul surprise de l'indice des prix à la production en août aux Etats-Unis, tout en gardant un œil sur la situation politique française. Le CAC 40 a pris 0,15%, à 7.761,32 points, en hausse ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer