Wall Street optimiste avant une nouvelle vague de résultats

Un opérateur à la Bourse de New York le 23 janvier 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York évolue en hausse lundi, à l'entame d'une semaine marquée par la publication de nombreux résultats d'entreprises et d'un nouveau rapport sur l'emploi aux Etats-Unis.

Vers 15H10 GMT, le Dow Jones avançait de 0,57%, l'indice Nasdaq de 0,58% et l'indice élargi S&P 500 prenait 0,47%.

"L'attention se porte à nouveau sur les résultats cette semaine, avec plus de 100 entreprises du S&P 500 qui doivent publier les leurs" dans les prochains jours, souligne David Morrison, de Trade Nation.

Pour Art Hogan, de B. Riley Wealth Management, "les résultats ont été bons jusqu'à présent, mais des interrogations subsistent autour de l'intelligence artificielle (IA)" et des gigantesques dépenses nécessaires pour développer cette technologie.

La semaine dernière, Microsoft a été ainsi lourdement sanctionné malgré des performances financières supérieures aux attentes, les analystes s'inquiétant de ne pas voir les effets positifs des dizaines de milliards de dollars d'investissements de l'entreprise.

Parmi les poids lourds technologiques, Alphabet , maison mère de Google, publiera ses résultats mercredi après la clôture. Amazon lui emboîtera le pas jeudi.

Les données officielles sur l'emploi du mois de janvier seront connues vendredi, "donc une semaine chargée nous attend", souligne auprès de l'AFP Art Hogan.

Pour les analystes, la question reste de savoir si la place américaine saura accueillir favorablement ces publications ou marquera le pas.

La semaine passée a été négative pour le marché et "les spéculations vont bon train" sur les raisons de ce mouvement, relève David Morrison. Selon lui, "les investisseurs cherchaient une excuse pour alléger leurs positions et ils en ont finalement trouvé plusieurs".

Wall Street est toutefois parvenue à finir le mois de janvier en progression. Et si l'adage selon lequel janvier préfigure la tendance annuelle, "alors 2026 devrait être une bonne année pour le marché boursier", anticipe Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Sur le marché obligataire, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'Etat américain se tendait à 4,28% contre vers 15H10 GMT, contre 4,24% à la clôture vendredi.

Côté entreprises, le géant de l'informatique à distance (cloud) Oracle (+1,69% à 167,45 dollars) était en hausse, après avoir annoncé qu'il allait lever entre 45 et 50 milliards de dollars en 2026 afin de développer des capacités supplémentaires pour répondre à la demande de ses clients.

Le mastodonte des semi-conducteurs Nvidia (-2,13% à 187,10 dollars) était boudé. Son patron, l'emblématique Jensen Huang, a confirmé samedi devant la presse qu'un investissement "colossal" dans le pionnier de l'IA OpenAI était à venir.

Un article du Wall Street Journal affirmait que le projet de Nvidia annoncé en septembre d'injecter 100 milliards de dollars dans OpenAI aurait été gelé.

La compagnie minière USA Rare Earth (+6,16% à 23,80 dollars) était portée par le projet de Washington de créer une réserve de terres rares afin de réduire sa dépendance à Pékin, qui contrôle l'essentiel de la chaîne de valeur.

Le géant du divertissement Disney (-6,79% à 105,13 dollars) était sanctionné par les investisseurs. Malgré des résultats supérieurs aux attentes pour le dernier trimestre, l'entreprise prévoit un possible ralentissement aux Etats-Unis de l'activité de ses parcs d'attractions et croisières.

Plusieurs médias américains ont aussi rapporté que le patron de Disney, Bob Iger, pourrait quitter le groupe avant la fin de son contrat.

Nasdaq