information fournie par Boursorama avec AFP • 02/02/2026 à 17:39

Allemagne: près d'un train sur deux en retard en janvier à cause des intempéries, selon Deutsche Bahn

( AFP / JOHN MACDOUGALL )

La ponctualité des trains allemands a fortement chuté en janvier à cause des graves perturbations engendrées par les intempéries, selon des informations du quotidien Süddeutsche Zeitung confirmées lundi par la compagnie ferroviaire en crise Deutsche Bahn.

Seulement 52,1% des trains longue-distance sont arrivés à l'heure en janvier, a indiqué le média allemand, soit une baisse de 9,6 points par rapport à décembre (61,7%).

"Janvier a été le mois le plus enneigé depuis plus de quinze ans dans certaines régions d'Allemagne", a justifié un porte-parole de la compagnie ferroviaire auprès du journal.

L'Allemagne a été touchée en janvier par la tempête hivernale Elli, qui a rendu 3.000 kilomètres de réseau ferré dans le nord temporairement impraticables.

Chaque jour, 5.000 employés ont été déployés sur les lignes pour dégager les aiguillages gelés.

Malgré cette baisse, la ponctualité du mois de janvier reste supérieure au niveau le plus bas jamais atteint en octobre, à 51,5%.

Sur l'ensemble de l'année 2025, environ 60% des trains longue distance ont été ponctuels.

Ces mauvaises performances s'expliquent par le délabrement des infrastructures ferroviaires en Allemagne, qui ont souffert d'un déficit d'investissements depuis plusieurs décennies.

La présidente de la Deutsche Bahn, Evelyn Palla, a promis fin janvier un changement de cap mais aussi assuré que la situation ne pourrait pas s'améliorer à court terme.

Selon elle, 2026 sera "une année de travaux exceptionnelle", avec 28.000 chantiers en cours, soit 2.000 de plus que l'an dernier, ce qui devrait encore augmenter la pression sur le réseau.

Pour surmonter la crise et moderniser son infrastructure, Deutsche Bahn peut compter sur plus d'une centaine de milliards d'euros d'investissements publics, adoptés l'an dernier et prévus d'ici 2029.