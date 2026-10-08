Wall Street : OpenAI refroidit la ferveur autour de l'IA, mais le reste du marché prend le relais

Les grands indices américains ont reculé jeudi, pénalisés par un regain de défiance envers les valeurs liées à l'intelligence artificielle. Les petites capitalisations et les valeurs cycliques ont toutefois pris le relais, soutenues par le recul des rendements obligataires. A la clôture, le S&P 500 a perdu 0,47% à 7 765,4 points et le Nasdaq 100 de 1,39% à 30 725,8 points, tandis que le Dow Jones a gagné 0,10% à 51 231,6 points.

Le principal catalyseur est venu d'OpenAI, après que le Financial Times a rapporté que son rythme de revenus annualisés atteignait environ 50 MdsUSD fin septembre, soit près de 20 MdsUSD de moins que ce qui avait précédemment été évoqué auprès des investisseurs.

Contrairement à la veille, où la faiblesse avait été plus largement répartie, la pression s'est cette fois concentrée sur l'écosystème de l'IA, en premier lieu la technologie (-1,9%) et dans une plus faible mesure les utilities (-0,3%). La rotation a toutefois permis au reste du marché de mieux résister, avec six des onze secteurs du S&P 500 dans le vert et un Russell 2000 en hausse.

Cette publication a ravivé les interrogations sur la capacité des acteurs de l'intelligence artificielle à convertir l'explosion des dépenses d'infrastructure en revenus suffisamment rapidement, entraînant une correction sur l'ensemble de la chaîne. Nvidia (-3%), Marvell (-4%), Broadcom (-4%), AMD (-4%) et Intel (-5%) ont reculé, tandis qu'Oracle (-6%) a également été pénalisé. La faiblesse s'est étendue aux fournisseurs d'infrastructures industrielles et à certaines utilities exposées aux besoins énergétiques des centres de données.

Cette rotation hors des valeurs liées à l'IA a cependant profité à d'autres compartiments du marché. L'énergie ( 3,1%) a largement dominé la séance après un bond de plus de 4% du WTI, alimenté par de nouvelles inquiétudes autour du détroit d'Ormuz et par des informations laissant craindre une nouvelle escalade américaine contre l'Iran.

Les biens de consommation de base ( 2,3%), les financières ( 0,8%) et l'immobilier ( 0,6%) ont également surperformé, profitant d'un recul d'environ cinq points de base du rendement du Treasury à 10 ans.

La santé (-0,6%) a en revanche accusé l'un des replis les plus marqués, notamment sous l'effet de nouvelles prises de bénéfices sur les biotechnologies. Eli Lilly (-2%) et Johnson & Johnson (-1%) ont également pesé, tandis que les inquiétudes autour du coût du financement sont restées présentes dans le compartiment biotech.

Sur le front macroéconomique, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont reculé de 2 000 à 197 000, leur plus bas niveau depuis deux mois et demi, confirmant la résilience du marché du travail. Le gouverneur de la Fed Christopher Waller, qui figurait jusqu'à présent parmi les membres les moins restrictifs du Comité, a parallèlement estimé que de nouvelles hausses de taux pourraient être nécessaires si les données continuaient d'évoluer conformément aux attentes, limitant quelque peu le soutien offert par la détente obligataire.

Enfin, Chipotle ( 7%) s'est distingué après des informations du Financial Times selon lesquelles Starbucks (-1%) étudierait une éventuelle offre de rachat, même si l'état d'avancement des discussions reste incertain.