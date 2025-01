Wall Street: Nvidia et Palantir dopent le Nasdaq et le S&P information fournie par Cercle Finance • 06/01/2025 à 07:35









(CercleFinance.com) - Wall Street s'est redressé soudainement vendredi après cinq séances de repli consécutif, les investisseurs retrouvant de l'appétit pour la 'tech' : le gain de +1,25% du jour a permis au S&P500 de terminer la semaine sur une perte réduite à -0,5%, le Nasdaq (+1,75% vendredi) affichant le même score en variation hebdomadaire.



Le rebond du jour devait beaucoup aux progressions de Tesla (+8,2% après -6,1% la veille) et de Palantir (+6,1%) mais également de Nvidia (+4,5%), Marvell (+4,1%), AMD (+4%) ou Qualcomm (+2,7%)...



Les rachats se sont accélérés grâce à la publication d'un ISM manufacturier plus robuste qu'attendu aux Etats-Unis : il est ressorti en nette hausse à 49,3 au titre du mois écoulé, contre 48,4 en novembre, contredisant ainsi l'indice PMI manufacturier de la veille, passé de 49,7 à 49,4 d'un mois sur l'autre.



Voilà un chiffre qui venait renforcer les craintes que les taux ne baissent qu'une seule fois aux Etats-Unis, la Fed ayant déjà averti le 18 décembre que l'économie demeurait très robuste et que le risque inflationniste n'était pas totalement maîtrisé.



Les T-Bonds US ont plutôt bien digéré la surprise causée par la publication des indicateurs avancés d'activité (ISM manufacturier) qui déjouaient les anticipations : les T-Bonds à 10 et 30 ans ont fini inchangés à 4,575% et 4,800% respectivement.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.