Wall Street: nouveaux records, l'optimisme sur les résultats prime information fournie par Cercle Finance • 21/07/2025 à 17:36









(Zonebourse.com) - La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi, dans un contexte d'optimisme à l'approche de l'intensification de la saison des résultats trimestriels, qui est appelée à s'accélérer significativement dans les jours qui viennent.



En fin de matinée, le Dow Jones progresse de 0,5% à 44.547,7 points tandis que le S&P 500 gagne près de 0,6% à 6.332,8 points après avoir inscrit un nouveau record au-delà de 6335,1 points. L'indice Nasdaq Composite, en hausse de 0,7% à 21.048,7 points, a lui aussi atteint un plus haut historique à plus de 21.077,3 points.



Wall Street vogue de records en records depuis la fin du mois de juin, mais il il va falloir que les résultats de sociétés continuent de rassurer les investisseurs pour que cette spirale haussière se prolonge.



Dans cette optique, la semaine qui s'ouvre aujourd'hui va s'avérer cruciale en la matière puisque cinq composantes du Dow Jones, dont Coca-Cola, Honeywell et IBM, comptent parmi les entreprises qui publieront d'ici vendredi leurs comptes du deuxième trimestre.



Au total, ce sont 112 des valeurs de l'indice S&P 500 qui feront paraître leurs publications.



A ce jour, les résultats sont ressortis majoritairement au-dessus des estimations des analystes, puisque sur les 12% des entreprises du S&P ayant déjà annoncé leurs résultats, 83% ont dépassé le consensus des analystes, une proportion supérieure aux 78% en moyenne enregistrés sur les cinq dernières années.



Parmi les résultats au menu de la semaine figurent AT&T, GM, GE Vernova et Intel.



Verizon grimpe actuellement de plus de 4%, signant la plus forte hausse de l'indice Dow Jones, suite à l'annonce du relèvement de ses objectifs pour 2025 à l'occasion de la parution de ses chiffres trimestriels.



Mais le morceau de choix sera sans conteste Alphabet, prévus mercredi soir après la clôture et dont les investisseurs attendent de voir s'ils pourront relancer la tendance jusqu'ici plutôt mitigée des valeurs technologiques.



L'indice des 'Sept Magnifiques' n'a en effet progressé que de 4,9% cette année, une hausse inférieure à celle du S&P 500 qui affiche pour sa part un gain de l'ordre de 7% depuis le 1er janvier.



Du côté des indicateurs, la semaine sera calme avec deux statistiques sur le marché de l'immobilier, puis les inscriptions hebdomadaires au chômage jeudi dans un marché de l'emploi qui apparaît toujours solide, qui seront suivies de l'estimation préliminaire de l'indice PMI des directeurs d'achat calculé par S&P Global mercredi



Publié ce matin, l'indice des indicateurs avancés américains a reculé au mois de juin, sous l'effet à la fois de la faiblesse des perspectives des consommateurs, de la baisse des commandes dans l'industrie et d'une remontée des inscriptions au chômage.



Ce baromètre, calculé par l'organisation patronale Conference Board, a ainsi reculé de 0,3% le mois dernier pour s'établir à 98,8 après être resté inchangé en mai, contre une baisse de 0,1% en précédente lecture, alors que les économistes prévoyaient de leur côté un indice globalement stable.



Le Conference Board, qui souligne la contribution positive des marchés d'actions sur la statistique, dit ne pas anticiper de récession aux Etats-Unis cette année même si l'association professionnelle explique s'attendre à un ralentissement de la croissance à 1,6% en 2025 en raison de l'impact des surtaxes douanières sur les prix et de leurs conséquences au niveau de la consommation.





