Wall Street: nouveaux dégagements sur les semiconducteurs

(CercleFinance.com) - Le 'rouge' est de retour à Wall Street avec la confirmation par Donald Trump que les États-Unis imposeront effectivement des droits de douane de 25% sur toutes les voitures qui ne sont pas fabriquées sur leur territoire.



Le séance s'achève sur une baisse de -2% du Nasdaq, de -1,1% du S&P500, puis une flambée de +7% du 'VIX' qui lui est associé (à 18,4).



De lourds dégagements ont de nouveau pesé sur les semiconducteurs (-2,8%), dans le sillage de Super Micro Computer (-9%), ARM (-7,5%), Arista (-6,1%), Vistra (-5,9%), Nvidia (-5,8%), Broadcom (-4,8%), AMD (-4%) et Intel (-3,2%).



Pas de rotation sectorielle au profit des 'Treasuries' malgré la chute des valeurs 'risk-on' : les T-Bonds qui se dégradent de +3 points de base sur le '10 ans' (vers 4,340%) et de +2 pbs sur le '2 ans' (vers 4,004%).



Côté chiffres, les commandes de biens durables aux Etats-Unis ont de nouveau progressé en février, de 0,9% (après avoir augmenté de 3,3% en janvier). Toutefois, en excluant le secteur des transports (en hausse de 1,5% en février), elles se sont accrues plus modestement, de 0,7%.



Par ailleurs, les stocks américains de pétrole brut ont diminué de -3,3 millions de barils la semaine dernière, tout comme ceux d'essence (-1,4 million) et de produits distillés (-0,4 million), et le taux d'utilisation des capacités des raffineries a atteint 87%.



Les cours pétroliers rebondissent de +1,3% suite à la parution de ces données : le brut léger texan (WTI) a renoué avec les 70 dollars le baril avant de se tasser un peu vers 69,8 dollars ce soir.





