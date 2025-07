Wall Street: nouveau record absolu du Nasdaq avec Nvidia information fournie par Cercle Finance • 10/07/2025 à 07:37









(CercleFinance.com) - Wall Street, tracté par Nvidia, première entreprise à afficher 4.000Mds$ de 'capi', clôture en territoire record. Il en manque un peu pour le Dow Jones (+0,5% à 44.458) et le S&P500 (+0,6% à 6.263), mais le Nasdaq Composite a retrouvé tout son allant (+0,95%) et termine au plus haut, sur un doublé record 'intraday/clôture' à 20.611.



Le 'risk-on' s'imposant de façon hégémonique, le bitcoin a lui aussi inscrit un nouveau record absolu à 112.000$: sa trajectoire épouse presque parfaitement celle des champions de l'IA. Les leaders du secteur s'imposent une fois de plus aux avant-postes avec Broadcom +2,1% et Palantir avec +2,2% (qui égale son record du 26 juin).



A la fois attendu et redouté par les marchés, ce mercredi 9 juillet a marqué la fin de la trêve de 90 jours sur les droits de douane réciproques décidés lors du 'Liberation Day'.



Si ce délai de trois mois a trouvé officiellement son épilogue, rien n'a changé, ou presque, puisque le moratoire a simplement été repoussé à la date du 1er août... et Trump a fait savoir que l'Europe saurait à quoi s'en tenir d'ici jeudi.



Des 'tarifs' de 25% infligés aux plus fidèles alliés que sont le Japon ou la Corée du Sud n'augurent rien de bon pour l'Europe, mais c'est la Suisse qui a le plus à redouter des surtaxes sur les médicaments.



Wall Street, qui se montrait un peu hésitant à mi-séance, a renoué avec sa dynamique haussière sitôt publiées à 20H00 les 'minutes' de la Fed (résumé des délibérations des responsables de la Réserve fédérale lors du dernier FOMC les 17 et 18 juin dernier).



Ses membres indiquent qu'ils restent préoccupés par le fait que les politiques commerciales internationales de l'administration Trump pourraient alimenter l'inflation et compliquer la trajectoire des baisses de taux d'intérêt : 'la hausse des droits de douane reste susceptible d'exercer une pression à la hausse sur les prix. Une incertitude considérable subsistait cependant quant au calendrier, à l'ampleur et à la durée de ces effets'. Mais ils conviennent que l'inflation liée aux tarifs pourrait être 'temporaire ou modérée'.



Sept membres de la Fed n'anticipent aucune baisse en 2025, contre quatre en mars dernier : l'outil FedWatch du CME Group affichait une probabilité de 44% pour deux baisses de taux d'ici décembre, contre 31% pour trois baisses. Une baisse fin juillet semble désormais fort peu probable.





