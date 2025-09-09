Wall Street : nouveau déluge de (modestes) records, moins d'emplois créés en 2024/2025
information fournie par Zonebourse 09/09/2025 à 23:51
Les indices ont été soutenus par Micron et AMD (+2,9%) puis Palantir (+4%), et la locomotive Nvidia (+1,5%, sur une vague de rachats à bon compte).
La séance a été marquée par un rebond du pétrole lorsque la rumeur -confirmée- qu'Israël avait lancé une attaque contre des dirigeants du Hamas au coeur de la capitale du Qatar, Doha.
Les marchés ont eu ensuite la confirmation de bombardements que tous les traités internationaux qualifient d'acte de guerre contre un pays souverain... et que certains dirigeants du Hamas ont bien été éliminés.
L'opération semblant avoir été couverte par Washington (avec l'assentiment des autorités Qataries ?), les marchés US n'ont pas succombé à la nervosité.
Wall Street reste donc porté par le scénario des 3 baisses de taux : la baisse des taux a été évoquée à chacun des 30 ou 31 records inscrits par le S&P500 cette année (et s'il a eu 100 séances de hausse ces 8 derniers, les 'taux qui vont baisser' ont dû être évoqués au moins 80 fois).
La baisse des taux, c'est juste un mantra, ce qui compte c'est l'abondance des liquidités et l'impression monétaire -alors que le déficit US sur 12 mois progresse à un rythme de près de 2.000Mds$- en fournit à Wall Street au-delà de ses espérances... et pas le moindre signe de ralentissement des dépenses fédérales en vue.
Seul chiffre au menu ce lundi outre-Atlantique, la révision des créations d'emploi et l'estimation définitive sur 12 mois, d'avril 2024 à fin mars 2025 : la minoration qui avait été calculée en cumulant les chiffres révisés d'un mois sur l'autre donnait -400.000, ce pourrait être en fait -1 million, et le nombre d'emplois réellement créés pour ne pas dépasser 598.000.
A 24H des premiers chiffres concernant l'inflation au mois d'août (PPI), les T-Bonds US qui valident depuis vendredi dernier 3 baisses de taux comme un 'fait accompli' ont consolidé et les taux longs se sont légèrement dégradés : les '10 ans' affichent +4Pts à 4,085% et le '30 ans' +3,7Pts à 4,727%.
A lire aussi
-
par Noel Randewich La Bourse de New York a fini en hausse mardi, la révision à la baisse des créations annuelles d'emploi venant renforcer les paris d'une baisse de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) lors de sa réunion prévue la semaine prochaine. L'indice ... Lire la suite
-
Israël a annoncé avoir ciblé mardi des responsables du Hamas dans des frappes à Doha, mais le mouvement islamiste palestinien a assuré que ses négociateurs visés avaient survécu tout en faisant état de six morts dans l'attaque, la première du genre au Qatar. Alliée ... Lire la suite
-
Apple a présenté mardi sa nouvelle gamme d'iPhone 17 et un modèle "Air" ultrafin, sans encore annoncer d'avancées majeures pour rattraper son retard dans l'intelligence artificielle (IA), à l'heure où la guerre commerciale sino-américaine renchérit ses coûts de ... Lire la suite
-
L'ancien président brésilien d'extrême droite Jair Bolsonaro s'est rapproché mardi d'une condamnation pour tentative de coup d'Etat, dans son procès historique devant la Cour suprême qui a déchaîné la colère de Donald Trump. Avec déjà deux juges sur cinq qui ont ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer