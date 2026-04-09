Wall Street navigue à vue alors que la trêve s'écaille doucement
information fournie par Zonebourse 09/04/2026 à 17:39
Dans la foulée de l'annonce du cessez-le-feu, le président américain a indiqué sur le réseau Truth Social que "l'armée américaine restera déployée à proximité de l'Iran jusqu'à l'application complète d'un réel accord avec Téhéran". De son côté, un porte-parole du Parlement iranien a affirmé dès mercredi soir que la trêve n'était déjà plus respectée, évoquant plusieurs frappes israéliennes au Liban.
Cette incertitude pèse directement sur les matières premières, en particulier le pétrole. Le WTI progresse de plus de 5% et repasse au-dessus des 100 dollars, tandis que le Brent s'établit légèrement au-dessus des 99 dollars le baril, en hausse de 2,65%.
Une Fed prudente face aux tensions
Dans ce contexte de tensions internationales, la Réserve fédérale maintient une approche prudente. Elle continue d'envisager un assouplissement monétaire, tout en restant attentive aux risques de résurgence de l'inflation.
Sur le front macroéconomique, les données restent contrastées. Au quatrième trimestre 2025, le produit intérieur brut des États-Unis a progressé de 0,5% selon les chiffres définitifs, en deçà des attentes des analystes qui tablaient sur 0,7%. Ce ralentissement intervient après une hausse marquée de 4,4% au trimestre précédent. Par ailleurs, en février, l'indice des prix PCE ressort en hausse de 0,4% sur un mois, conforme aux attentes et identique au chiffre de janvier. Sur un an, il s'établit à 2,8%, également en ligne avec le consensus.
Des valeurs contrastées
Du côté des valeurs, Meta progresse de 3% et prolonge la dynamique positive engagée la veille après la présentation de son nouveau modèle Muse Spark. Le groupe a également annoncé un accord pluriannuel avec CoreWeave et Nvidia, d'un montant de 21 milliards de dollars, afin de renforcer les capacités de ses centres de données.
Constellation Brands s'illustre avec une hausse de 6,5% après la publication de résultats trimestriels moins dégradés qu'anticipé, reléguant au second plan des perspectives jugées décevantes.
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