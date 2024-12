Wall Street: Nasdaq pulvérise records avec Tesla et Alphabet information fournie par Cercle Finance • 11/12/2024 à 22:13









(CercleFinance.com) - Très belle séance à Wall Street même si les indices clôturent en ordre dispersé : si le Dow Jones stagne, le S&P500 gagne +0,82% à 6.084 (seconde meilleure clôture de l'histoire) et le Nasdaq s'envole de +1,8% (le double) pour inscrire un double record absolu 'intraday/clôture' à 20.033 et 20.055 (presque +2%) grâce à quelques 'technos' comme Nvidia (+3,2%), Broadcom (+6,7%) et surtout Alphabet avec +5,4% de hausse (record historique à la clé vers 195$), puis Tesla (+5,7% à 424$).



Le chiffre le plus attendu de la semaine -le CPI- qui faisait figure cet après-midi de non-événement est en définitive perçu positivement : l'absence de mauvaise nouvelle est donc une 'bonne nouvelle'.



L'inflation US ressort donc conforme aux attentes à +2,7% d'après le Département du Travail, en hausse de 0,1 point par rapport à celui d'octobre.



Hors énergie (-3,2%) et produits alimentaires (+2,4%), deux catégories traditionnellement volatiles, le taux d'inflation annuel sous-jacent est ressorti à 3,3% le mois dernier, un niveau lui aussi en ligne avec les prévisions des économistes.

En rythme séquentiel, c'est-à-dire entre les mois d'octobre et novembre 2024, les prix à la consommation aux Etats-Unis se sont accrus de 0,3%, en données 'core' comme en excluant l'énergie et les produits alimentaires.



Les marchés obligataires US font une lecture un peu moins 'bullish' du 'CPI': le rendement des Treasuries à dix ans, référence des coûts d'emprunts aux Etats-Unis progresse de +5,2Pt de base vers 4,275%, celui du '30 ans' progresse de +7Pts vers 4,477%.



Malgré cette nette dégradation, l'outil FedWatch du CME, les marchés estiment à plus de 80% les chances que la Fed procède à une nouvelle baisse de taux dans une semaine.





