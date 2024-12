Wall Street: modeste rebond au lendemain de la Fed information fournie par Cercle Finance • 19/12/2024 à 17:40









(CercleFinance.com) - Wall Street a ouvert en très léger rebond jeudi, soutenue par des indicateurs économiques meilleurs que prévu au lendemain d'une séance de forte baisse due au ton plus restrictif employé par la Fed.



En fin de matinée, le Dow Jones reprend près de 0,6% à 42.563,3 points, tandis que le Nasdaq Composite se redresse d'environ 0,7% à 19.534,7 points.



Les deux grands indices new-yorkais avaient perdu 2,6% et 3,6% hier soir, refroidis par la position moins accommodante qu'attendu de la Réserve fédérale américaine concernant la trajectoire de ses taux pour 2025.



Au lieu de quatre baisses de taux espérés par les plus optimistes, il pourrait n'en subsister que deux l'an prochain, à en croire les nouvelles projections fournies par la banque centrale américaine.



Le rendez-vous monétaire désormais passé, les statistiques économiques reprennent dorénavant leurs droits et semblent plutôt appréciées par les investisseurs.



Deux indicateurs témoignant de la bonne santé de la première économie mondiale soutiennent en particulier la tendance.



La croissance du PIB des Etats-Unis a notamment accéléré à 3,1% au 3ème trimestre, contre 2,8% en deuxième estimation et après une hausse de 3% au deuxième trimestre.



Autre signal positif pour l'économie américaine, les inscriptions au chômage ont reculé de 22.000 la semaine dernière aux Etats-Unis, ce qui témoigne de la solidité du marché de l'emploi.



Alors que les investisseurs se concentrent sur les bonnes nouvelles, le VIX - souvent dénommé 'indice de la peur' - se tasse en direction après son embardée de la veille, qui l'avait vu flirter avec les 28.



Sur le front des valeurs, les investisseurs profitent du repli de la veille pour prendre de nouvelles positions sur Nvidia (+1,8%), Amazon 5+1,6%) ou Netflix (+1,5%).



Accenture bondit de 6% après avoir relevé sa prévision de croissance du chiffre d'affaires au titre de l'exercice 2024/2025, encouragé notamment par ses gains de nouveaux contrats dans l'IA générative.



A l'inverse, Micron décroche de 17% après avoir fait part de prévisions prudentes, que le fabricant de puces mémoire justifie par la faiblesse des marchés grand public comme les PC et les smartphones.



Sur le marché obligataire, l'allusion de Powell à une politique monétaire plus restrictive que prévu en 2025 fait flamber le rendement des Treasuries à dix ans, qui atteignait à 4,56% un plus haut depuis mai dernier.





