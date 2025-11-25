Wall Street mitigée, les investisseurs évaluant les données économiques ; Nvidia en baisse

Indices: Dow en hausse de 0,74%, S&P 500 en hausse de 0,19%, Nasdaq en baisse de 0,25%

Alphabet en hausse après un rapport sur des discussions avec Meta pour fournir des puces d'intelligence artificielle

Nvidia, AMD en tête des baisses après le rapport d'Alphabet

Les ventes au détail et les données sur l'inflation des producteurs en ligne de mire

(Mise à jour des négociations de mi-séance) par Johann M Cherian et Sruthi Shankar

Les principaux indices de Wall Street ont été mitigés jeudi, les investisseurs faisant le point sur les données économiques qui ont été retardées par la fermeture du gouvernement américain, tandis que les actions de Nvidia ont chuté sur les préoccupations concernant l'intensification de la concurrence dans l'espace des puces d'intelligence artificielle.

Les actions d'Alphabet GOOGL.O ont augmenté d'environ 1 % après que The Information a rapporté que Meta Platforms < META.O >, parent de Facebook, était en pourparlers pour utiliser les puces d'IA de Google dans ses centres de données à partir de 2027 et louer des puces de Google Cloud d'ici l'année prochaine.

Nvidia NVDA.O , qui domine actuellement le secteur des puces d'IA, a chuté de 4,5 % pour atteindre son plus bas niveau en deux mois, tandis qu'Advanced Micro Devices AMD.O a perdu 7,2 %.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a chuté de 1,6 %, après avoir rebondi de 4,6 % lundi.

"Les investisseurs s'attendent à tort à ce qu'il n'y ait qu'un seul fabricant de puces et que personne d'autre ne travaille en termes de concurrence, et nous avons un gros titre qui nous rappelle que ce n'est tout simplement pas le cas", a déclaré Phil Blancato, directeur général de Ladenburg Thalmann Asset Management à New York.

Le Nasdaq a enregistré lundi sa plus forte hausse en une journée depuis six mois, les investisseurs s'étant rués sur les valeurs technologiques après plusieurs épisodes de vente ces dernières semaines, en raison des inquiétudes suscitées par les valorisations exagérées du secteur et des dépenses élevées des grandes entreprises dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Le S&P 500 et le Nasdaq sont en passe d'enregistrer leurs pires performances mensuelles depuis mars.

À 11:24 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 337,58 points, ou 0,74%, à 46 785,85, le S&P 500

.SPX a gagné 12,98 points, ou 0,19%, à 6 718,10 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 59,47 points, ou 0,25%, à 22 815,15.

LES DONNÉES RETARDÉES ARRIVENT AU COMPTE-GOUTTES

Les données du Département du Commerce ont montré que les ventes au détail ont été inférieures aux attentes en septembre, tandis qu'un rapport séparé a montré que les prix à la production ont rebondi en septembre en raison de la hausse des coûts des biens énergétiques et des tarifs douaniens.

Les paris des traders pour une réduction des taux d'intérêt de 25 points de base le mois prochain ont peu changé après les données et se situaient à 82,7 % de chances, doublant par rapport à environ 40 % la semaine dernière, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Le sentiment du marché a récemment été soutenu par les paris croissants de la Réserve fédérale sur la baisse des coûts d'emprunt en décembre, suite aux remarques optimistes des membres votants du Comité fédéral de l'Open Market, tels que John Williams et Christopher Waller .

"Certaines données suggèrent que l'économie ralentit. Cela donne à la Fed le premier élément d'information pour envisager une réduction au moins", a déclaré Phil Blancato.

Pendant ce temps, la chasse au prochain président de la Fed était ouverte, le secrétaire au Trésor Scott Bessent ayant déclaré que l'annonce pourrait avoir lieu dès avant Noël.

Huit des 11 principaux secteurs du S&P 500 étaient en hausse, le secteur de la santé .SPXHC menant avec une hausse de 1,7%, tandis que l'indice Russell 2000 qui suit les petites capitalisations .RUT a augmenté de 1,5% pour atteindre un plus haut de près de deux semaines.

Les détaillants ont également été soutenus par l'opérateur de grands magasins Kohl's KSS.N qui a fait un bond de 34% et le distributeur de vêtements Abercrombie & Fitch ANF.N qui a fait un bond de 30%, les deux sociétés ayant revu à la hausse leurs prévisions de bénéfices annuels.

Le distributeur de vêtements Burlington Stores BURL.N a chuté de 9,2% après que son chiffre d'affaires du troisième trimestre ait manqué les estimations.

Les actions cotées en bourse d'Alibaba BABA.N ont glissé de 1,9 %, annulant les gains initiaux après que le géant chinois du commerce électronique a battu les estimations des analystes pour son chiffre d'affaires trimestriel.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 2,83 contre 1 sur le NYSE et de 1,74 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 32 nouveaux sommets sur 52 semaines et un nouveau creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 104 nouveaux sommets et 62 nouveaux creux.