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Wall Street mitigée avant d'aborder les résultats de la tech
information fournie par AFP 29/04/2026 à 22:33

Une opératrice à la Bourse de New York le 24 avril 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Une opératrice à la Bourse de New York le 24 avril 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé mercredi, peinant à trouver un appui face aux incertitudes géopolitiques et monétaires, en attendant les résultats de quatre poids lourds de la tech américaine.

Le Dow Jones a reculé de 0,57%, l'indice Nasdaq a grappillé 0,04%, l'indice élargi S&P 500 a cédé 0,04%.

Comme attendu, les regards se sont tournés à la mi-journée vers la Réserve fédérale (Fed), qui a opté pour le statu quo sur ses taux.

"Personne n'a été surpris que la Fed maintienne ses taux inchangés", relève Chris Zaccarelli, de Northlight Asset Management.

En revanche, selon l'analyste, "ce qui a surpris, c'est que trois responsables se soient opposés" à ce que le communiqué de la banque centrale laisse entendre qu'elle serait plus encline à baisser les taux qu'à les relever à l'avenir.

"La Fed se trouve clairement dans une position difficile, puisqu'elle avait entamé l'année avec l'intention de baisser les taux au cours de 2026" mais la guerre au Moyen-Orient est venue chambouler ces plans, selon M. Zaccarelli.

Le conflit "contribu(e) à un haut degré d'incertitude concernant les prévisions économiques", a souligné la Fed, dans son communiqué.

Selon un haut responsable de la Maison Blanche, Donald Trump a évoqué une possible prolongation "pendant plusieurs mois" du blocus américain des ports iraniens, devant des dirigeants du secteur pétrolier, ce qui a encore fait bondir les cours de l'or noir mercredi.

Le communiqué de la Fed et la conférence de presse qu'a tenu son président Jerome Powell dans la foulée, ont encore un peu plus fait monter les taux obligataires, déjà largement mis en tension par la flambée des prix de l'énergie.

Vers 20H05 GMT, le rendement à dix ans des emprunts de l'État américain se tendait à 4,41% contre 4,34% la veille, au plus haut depuis fin mars.

En parallèle, la place américaine se préparait à accueillir une volée de résultats de grandes capitalisations.

Alors que le marché avait progressé ces dernières semaines, "concentré sur la coqueluche de l'année dernière, l'IA", un article du Wall Street Journal "est venu lui mettre des bâtons dans les roues", remarque Mark Malek, de Siebert Financial.

Selon le quotidien économique, OpenAI, créateur de ChatGPT, ne parviendrait pas à atteindre ses objectifs de croissance.

Cela a provoqué une vague de ventes et mis les investisseurs dans une posture moins favorable pour accueillir les performances trimestrielles du secteur technologique.

Finalement, Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta ont tous rapporté - après la clôture - avoir fait mieux qu'attendu lors du dernier trimestre. Les échanges électroniques hors séance montraient une réaction mitigée à ces résultats, au regard de certaines prévisions de dépenses.

Ailleurs à la cote, le groupe agroalimentaire américain Mondelez (+4,26% à 61,04 dollars) a profité de ses bonnes performances lors des trois premiers mois de 2026, grâce à une demande toujours soutenue dans les marchés émergents.

La société de matériel informatique Seagate s'est envolée de plus de 11% à 643,30 dollars après avoir partagé ses prévisions pour le trimestre en cours.

L'entreprise s'attend à réaliser un chiffre d'affaires d'environ 3,45 milliards de dollars pour un bénéfice net par action situé autour de 5 dollars. C'est nettement au-dessus des prévisions des analystes.

Le géant américain des cafés Starbucks (+8,45% à 105,50 dollars) a été porté par un relèvement de ses objectifs annuels après un deuxième trimestre 2026 - pour son exercice décalé - meilleur qu'attendu, en particulier un bond de 33% de son bénéfice net.

Nasdaq

Valeurs associées

ALPHABET-A
349,9400 USD NASDAQ +0,05%
AMAZON.COM
263,0400 USD NASDAQ +1,29%
META PLATFORMS
669,1200 USD NASDAQ -0,33%
MICROSOFT
424,4600 USD NASDAQ -1,12%
MONDELEZ INTL RG-A
61,0400 USD NASDAQ +4,27%
S&P GLOBAL
433,430 USD NYSE -0,03%
STARBUCKS
105,5000 USD NASDAQ +8,45%
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