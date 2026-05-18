Wall Street mitigée alors que les rendements des bons du Trésor reculent et que les cours du pétrole baissent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices: le Dow Jones en hausse de 0,3 %, le S&P 500 en hausse de 0,04 %, le Nasdaq en baisse de 0,1 %

* Dominion Energy en hausse grâce à l'accord avec NextEra

* Regeneron recule après l'échec d'un traitement combiné contre le cancer de la peau lors d'un essai clinique

(Mises à jour après l'ouverture des marchés) par Ragini Mathur et Utkarsh Hathi

Les indices boursiers américains ont affiché des résultats mitigés lundi dans un marché agité, même si la vague de ventes sur le marché obligataire qui avait pesé sur les actions la semaine dernière a montré des signes d'apaisement et que les prix du pétrole ont reculé.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR , référence mondiale des coûts d'emprunt, a reculé à 4,573 %, après avoir grimpé jusqu'à 4,631 % plus tôt dans la séance, son plus haut niveau depuis février 2025. US/

Les cours du pétrole LCoc1 CLc1 ont également baissé, le Brent reculant de près de 2 %, après que des informations ont indiqué que les États-Unis avaient proposé une dérogation temporaire aux sanctions sur le pétrole iranien, apaisant ainsi certaines inquiétudes concernant les perturbations de l'approvisionnement. Les responsables iraniens n'ont pas immédiatement réagi.

« Les rendements sont essentiels dans tout cela, car les actions de croissance, en particulier celles des entreprises liées à l'IA, sont évaluées sur la base de bénéfices prévisionnels. Lorsque les rendements augmentent, leurs valorisations actuelles baissent. C'est vraiment la question clé pour le marché », a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth.

La récente vague de ventes sur le marché obligataire a été alimentée par une flambée des prix du pétrole, qui a ravivé les craintes d'une inflation susceptible de maintenir les coûts d'emprunt à un niveau élevé, alors queles efforts visant à mettre fin à la guerre en Iran semblaient marquer le pas.

À 10 h 02 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 139,25 points, soit 0,28 %, à 49.665,42, le S&P 500 .SPX gagnait 3,27 points, soit 0,04 %, à 7.411,61 et le Nasdaq Composite .IXIC perdait 35,93 points, soit 0,14 %, à 26.189,22.

Les secteurs des services aux consommateurs .SPLRCL et de la finance .SPSY ont mené la hausse du S&P 500, tandis que les secteurs des technologies de l'information .SPLRCT et de l'énergie .SPNY figuraient parmi les moins performants.

Wall Street avait connu une forte reprise ces dernières semaines, l'indice de référence S&P 500 .SPX et le Nasdaq

.IXIC , à forte composante technologique, atteignant des niveaux records, l'enthousiasme suscité par l'intelligence artificielle ayant aidé les investisseurs à faire abstraction de la menace inflationniste liée à la flambée des prix du pétrole.

Les traders tablent désormais sur une probabilité de plus de 38,8 % que la Réserve fédérale américaine relève ses taux d'intérêt en janvier, selon l'outil FedWatch du CME, après les chiffres de l'inflation supérieurs aux attentes publiés la semaine dernière .

Lasociété laplus valorisée au monde, Nvidia NVDA.O , doit publier ses résultats mercredi.

Les attentes sont élevées pour cette entreprise, dont les actions ont progressé de 36 % depuis leur plus bas niveau de mars, tandis que l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a bondi de plus de 60 % cette année grâce à la forte demande de puces liées à l'IA.

Walmart WMT.O , le plus grand distributeur au monde, devrait également publier ses résultats cette semaine, ce qui pourrait donner une image plus claire de la façon dont les consommateurs américains font face à la hausse des prix de l'énergie et aux pressions inflationnistes plus générales.

Parmi les autres titres en mouvement ce jour-là, Dominion Energy D.N a bondi de 10,5 % après que la société d'électricité NextEra Energy NEE.N a annoncé son intention d'acquérir le petit fournisseur d'électricité dans le cadre d'une opération entièrement en actions évaluée à environ 66,8 milliards de dollars. L'action NextEra a chuté de 4,2 %.

L'action Regeneron REGN.O a chuté de 11,5 % après que le traitement expérimental du laboratoire pharmaceutique n'ait pas atteint son objectif principal lors d'un essai de phase avancée mené chez des patients atteints d'un mélanome avancé, un type de cancer de la peau.

Les titres en hausse ont été 2,12 fois plus nombreux que ceux en baisse à la Bourse de New York (NYSE) et 1,26 fois plus nombreux au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 13 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 11 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 42 nouveaux plus hauts et 95 nouveaux plus bas.