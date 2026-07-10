Wall Street mesurée, dans l'attente des résultats d'entreprises et de SK hynix

Le drapeau américain près de Wall Street à New York le 22 avril 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York évolue en petite hausse vendredi, au premier jour de la cotation très attendue du géant sud-coréen des puces mémoires SK hynix et à l'approche du lancement de la saison des résultats.

Vers 13H55 GMT, le Dow Jones prenait 0,11%, l'indice Nasdaq grappillait 0,02% et l'indice élargi S&P 500 s'octroyait 0,12%

"C'est le calme avant la tempête", résume auprès de l'AFP Adam Sarhan, de la société de placement 50 Park Investments.

"Les investisseurs attendent avec impatience les prochaines semaines, qui s'annoncent riches en résultats financiers, et comme chaque fois qu'une avalanche de données est prévue, le calme règne généralement juste avant", ajoute l'analyste.

Les grandes banques américaines donneront le coup d'envoi de cette saison en partageant leurs performances trimestrielles à compter de mardi.

Après un début d'année étincelant pour les actions aux Etats-Unis, "nous allons maintenant voir si les résultats justifient cette hausse", estime M. Sarhan.

Au programme également: plusieurs données sur l'inflation américaine.

Elles seront scrutées par les investisseurs qui cherchent à y voir plus clair sur la trajectoire monétaire de la Réserve fédérale (Fed). Pour le moment, ils misent sur une hausse de taux en septembre, selon l'outil de veille CME FedWatch.

La publication de ces indicateurs intervient alors que les tensions se sont accrues au Moyen-Orient ces derniers jours, l'Iran et les Etats-Unis échangeant leurs plus violentes frappes depuis la signature le 17 juin d'un protocole d'accord venu entériner le cessez-le-feu d'avril.

"A moins qu'un événement majeur ne vienne déstabiliser la région", le marché boursier ne subira pas trop de vents contraires liés à la situation géopolitique, estime Adam Sarhan.

Les cours du pétrole s'affichent d'ailleurs stables vendredi.

Dans ce contexte, vers 14H50 GMT, le rendement de l'emprunt américain à échéance dix ans s'établissait à 4,55%, comme à la clôture la veille.

SK hynix attendu au tournant

Déjà coté à la Bourse de Séoul, SK hynix va faire son entrée vendredi à Wall Street, à l'issue d'un processus qui lui aura permis de lever 26,5 milliards de dollars.

Il s'agit de la deuxième plus importante levée de l'histoire avant une introduction boursière, derrière SpaceX et ses 75 milliards de dollars en juin.

SK hynix a émis l'équivalent de 18 millions de nouvelles actions sur le Nasdaq. Mais celles-ci ne sont pas accessibles directement aux investisseurs, qui doivent acheter des certificats (ADS) - représentant chacun un dixième d'action - pour s'offrir une participation au capital de SK hynix.

"Il reste à déterminer si l'appétit des investisseurs pour ces introductions en Bourse est réellement au rendez-vous", prévient Adam Sarhan.

SpaceX, arrivé en fanfare en juin, a connu depuis des séances difficiles. Son titre s'échange désormais à moins de 150 dollars, contre 225 dollars au plus haut.

"L'introduction en Bourse de SK hynix freine pour l'instant la progression des autres titres du secteur des semi-conducteurs", note pour sa part Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Vers 13H55 GMT, Micron cèdait 1,80%, Broadcom 0,27% et Marvell Technology reculait de 2,33%.

Ailleurs à la cote, la société Circle, créatrice de la cryptomonnaie USDC, gagnait 6,24% à 66,89 dollars. Elle a annoncé vendredi avoir reçu aux Etats-Unis l'agrément officiel pour opérer comme une banque fiduciaire, c'est-à-dire un établissement financier à même de gérer directement des actifs.

Circle pourra ainsi conserver les liquidités adossées à ses stablecoins - ces devises numériques dont la valeur est liée à une monnaie traditionnelle - mais ne pourra en revanche pas émettre de prêts comme une banque classique.

La marque de lubrifiants et dégraissants WD-40 s'envolait de plus de 22% à 294,34 dollars après avoir publié des résultats trimestriels nettement supérieurs aux attentes et annoncé un relèvement de ses prévisions annuelles.

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