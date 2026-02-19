Wall Street marque le pas, les valeurs technologiques chutent après de récents gains

*

Indices en baisse: Dow 0,45%, S&P 500 0,36%, Nasdaq 0,58%

*

Doordash grimpe grâce à de solides perspectives de valeur brute des commandes pour le premier trimestre

*

Les actions d'EPAM chutent suite à des prévisions trimestrielles prudentes

*

Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux Etats-Unis baissent plus que prévu

(Mise à jour à l'ouverture du marché) par Shashwat Chauhan et Twesha Dikshit

Les principaux indices de Wall Street ont baissé jeudi, après une série de trois jours de gains pour le S&P 500, alors que les poids lourds technologiques ont glissé, tandis que les actions Walmart ont gagné après les résultats du quatrième trimestre du géant de la vente au détail.

Le nouveau directeur général du distributeur WMT.O , John Furner, a entamé son mandat avec une prévision prudente pour l'exercice 2027 ainsi qu'un plan de rachat de 30 milliards de dollars. Les actions de la société ont augmenté de 2,4 %.

D'autres mégacapitalisations et valeurs de croissance, dont Apple AAPL.O , Nvidia NVDA.O et Meta Platforms META.O , se sont négociées à la baisse après avoir progressé lors de la séance précédente.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a chuté de 1,6 %, tandis que l'indice technologique S&P 500 .SPLRCT a perdu 0,9 %.

Les valeurs technologiques liées à l'IA et les grandes capitalisations technologiques sont confrontées à des turbulences en raison des inquiétudes liées aux valorisations élevées et du peu de preuves que les investissements importants dans l'IA entraînent une croissance des revenus et des bénéfices.

Des secteurs allant des logiciels aux transports routiers ont été touchés par la crainte que l'amélioration rapide des outils d'IA ne perturbe leurs modèles d'entreprise.

Kim Forrest, fondateur et directeur des investissements chez Bokeh Capital, a attribué la récente volatilité des actions américaines à l'évolution du sentiment à l'égard de l'IA.

"Ainsi, chaque jour, la tendance change très rapidement et c'est un excellent indicateur de la nervosité générale des investisseurs."

À 09:43 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 223,51 points, soit 0,45%, à 49 431,52, le S&P 500 .SPX a perdu 25,10 points, soit 0,36%, à 6 856,21 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 131,75 points, soit 0,58%, à 22 621,89.

Dans les mouvements liés aux résultats, DoorDash DASH.O a augmenté de près de 2% après que la société de livraison de nourriture a prévu la valeur brute des commandes sur le marché au premier trimestre, au-dessus des estimations de Wall Street.

EBay EBAY.O a gagné 3,3 % après que la société a prévu des revenus pour le premier trimestre supérieurs aux estimations des analystes et annoncé l'acquisition de la place de marché de la mode Depop auprès d'Etsy ETSY.N .

Carvana CVNA.O a chuté de 4,3 % après que le distributeur de voitures d'occasion en ligne a manqué les estimations de bénéfices du quatrième trimestre en raison de coûts plus élevés, tandis que le fournisseur de logiciels EPAM Systems

EPAM.N a perdu 19 % après que ses perspectives prudentes pour le premier trimestre ont déçu les investisseurs.

L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY était en hausse de 1,7%, les prix du pétrole brut ayant augmenté en raison des craintes croissantes d'un conflit militaire entre les États-Unis et l'Iran.

Occidental Petroleum OXY.N a augmenté de 9,2% après que le producteur de schiste américain a dépassé les attentes de bénéfices du quatrième trimestre .

CE QUE PENSE LA FED

Pendant ce temps, le procès-verbal de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine, publié mercredi, a montré que les décideurs politiques étaient presque unanimement d'accord pour maintenir les taux d'intérêt.

Les décideurs politiques sont toutefois restés divisés quant à l'orientation de la politique plus tard dans l'année, "plusieurs" étant ouverts à des hausses de taux si l'inflation reste élevée, tandis que d'autres étaient enclins à soutenir de nouvelles réductions si elle recule conformément aux attentes.

Au moins quatre responsables de banques centrales, dont Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, et Michelle Bowman, vice-présidente de la Fed chargée de la supervision, devraient s'exprimer au cours de la journée.

Jeudi, les données hebdomadaires sur les demandes d'allocations chômage ont indiqué une stabilisation du marché du travail , le nombre d'Américains demandant des allocations chômage ayant baissé plus que prévu.

Le rapport sur les dépenses de consommation personnelle - la jauge d'inflation préférée de la Fed - est attendu vendredi et sera analysé de près à la recherche d'indices sur les perspectives de taux de la Fed.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans une proportion de 2 pour 1 sur le NYSE et de 2,66 pour 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 16 nouveaux plus hauts et 5 nouveaux plus bas sur 52 semaines, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 20 nouveaux plus hauts et 62 nouveaux plus bas.