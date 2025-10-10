 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le prix Nobel de la paix décerné dans l'ombre de Trump
information fournie par AFP 10/10/2025 à 04:10

Une médaille en or officielle du prix Nobel de la paix est exposée au Centre Nobel de la paix à Oslo, le 9 décembre 2021 ( AFP / Odd ANDERSEN )

Une médaille en or officielle du prix Nobel de la paix est exposée au Centre Nobel de la paix à Oslo, le 9 décembre 2021 ( AFP / Odd ANDERSEN )

Clou de la saison Nobel, le prix de la paix est attribué vendredi à Oslo, au lendemain de l'annonce d'un accord de cessez-le-feu sur Gaza entre Israël et le Hamas, conclu sans doute trop tard pour que Donald Trump ait quelque chance de l'emporter.

Ardemment convoité par le président américain, le Nobel de la paix sera annoncé à 11H00 (09H00 GMT), quelques heures après la conclusion d'un accord entre Israël et le mouvement islamiste sur un cessez-le-feu et la libération des otages, étape majeure pour mettre fin à deux ans de guerre dans la bande de Gaza.

Cette avancée, fruit des fortes pressions mises par Donald Trump sur les belligérants, est vraisemblablement trop tardive pour que le comité Nobel norvégien, qui décerne le prix, ait pu en tenir compte.

C'est lundi que les cinq membres du comité ont tenu leur dernière réunion, laquelle sert généralement à peaufiner les attendus expliquant leur choix, lui-même pris plusieurs jours auparavant.

Si tant est qu'il tienne, l'accord sur Gaza "n'a absolument aucune conséquence" sur le choix du lauréat 2025 car "le comité Nobel a déjà pris sa décision", a assuré auprès de l'AFP l'historien Asle Sveen, spécialiste du Nobel. "Trump ne remportera pas le prix cette année. J'en suis 100% sûr".

Le président américain a longtemps "laissé les mains libres" au Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, pour bombarder Gaza et a fourni une aide militaire importante à l'armée israélienne, souligne notamment l'historien.

Depuis son retour à la Maison Blanche, le milliardaire républicain martèle qu'il "mérite" le Nobel, revendiquant un rôle dans la résolution de multiples conflits, un palmarès que les experts jugent très exagéré.

Le président américain Donald Trump s'exprime dans le bureau ovale de la Maison Blanche, à Washington, le 9 octobre 2025 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Anna Moneymaker )

Le président américain Donald Trump s'exprime dans le bureau ovale de la Maison Blanche, à Washington, le 9 octobre 2025 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Anna Moneymaker )

"Je ne sais pas vraiment ce que (le comité Nobel) va faire. Mais je sais une chose: personne dans l'histoire n'a jamais résolu huit guerres en l'espace de neuf mois", a dit le chef d'Etat américain jeudi, en réponse à une question de l'AFP.

"Et moi, j'ai mis fin à huit guerres. Cela ne s'était encore jamais vu", a-t-il dit, soulignant que celle de Gaza était "la plus importante de toutes".

Mais, à Oslo, aucun expert n'y croit.

Au-delà des questions de calendrier, nombreux sont ceux qui pointent son mantra "l'Amérique d'abord" contraire aux idéaux (coopération internationale, fraternité entre les peuples et désarmement) contenus dans le testament d'Alfred Nobel (1833-1896).

- Pas de grand favori -

Reste à savoir qui parmi les 338 individus et organisations en lice cette année - une liste tenue secrète - remportera le Nobel ?

Image tirée d'une vidéo publiée le 17 septembre 2025 par Ioulia Navalnaïa, la veuve du principal opposant russe Alexeï Navalny mort en prison en Russie, parlant de la cause du décès de son mari ( @NAVALNYRU/youtube / Handout )

Image tirée d'une vidéo publiée le 17 septembre 2025 par Ioulia Navalnaïa, la veuve du principal opposant russe Alexeï Navalny mort en prison en Russie, parlant de la cause du décès de son mari ( @NAVALNYRU/youtube / Handout )

En l'absence de favori, plusieurs noms circulent: le réseau de bénévoles soudanais Cellules d'intervention d'urgence (ERR), la Russe Ioulia Navalnaïa, veuve de l'opposant Alexeï Navalny, ou le bras de l'OSCE chargé d'observer les élections (BIDDH).

Le comité Nobel pourrait aussi choisir de réaffirmer son attachement à un ordre mondial chamboulé par Donald Trump, en récompensant le chef de l'ONU, Antonio Guterres, ou une émanation des Nations unies comme le Haut Commissariat pour les réfugiés (HCR) ou l'agence pour les réfugiés palestiniens (Unrwa).

Il pourrait également distinguer la justice internationale - Cour internationale de justice (CIJ) ou Cour pénale internationale (CPI) - ou la liberté de la presse menacée en auréolant des ONG telles que le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) ou Reporters sans frontières (RSF).

Terumi Tanaka, représentant du groupe japonais de survivants de la bombe atomique Nihon Hidankyo, donne une conférence de presse, le 9 décembre 2024 à Oslo ( AFP / Odd ANDERSEN )

Terumi Tanaka, représentant du groupe japonais de survivants de la bombe atomique Nihon Hidankyo, donne une conférence de presse, le 9 décembre 2024 à Oslo ( AFP / Odd ANDERSEN )

Seule certitude: "il y aura un lauréat", a dit à l'AFP Erik Aasheim, porte-parole de l'Institut Nobel, coupant court aux spéculations de certains experts qui estiment que le comité, à la lumière de la situation géopolitique, pourrait faire l'impasse.

En 2024, le prix de la paix était allé à Nihon Hidankyo, un groupe de survivants des bombardements de Hiroshima et Nagasaki, en croisade contre l'arme nucléaire.

Le Nobel consiste en un diplôme, une médaille d'or et un chèque de onze millions de couronnes suédoises (environ un million d'euros).

Après les prix de médecine, physique, chimie, littérature et paix décernés cette semaine, la saison Nobel s'achèvera lundi à Stockholm avec l'attribution du prix d'économie.

Donald Trump
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La procureure générale de l'Etat de New York Letitia James le 16 février 2024 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    La justice américaine inculpe une haute magistrate dans le viseur de Trump
    information fournie par AFP 10.10.2025 01:42 

    Après l'ancien directeur du FBI, une autre bête noire de Donald Trump a été inculpée jeudi: la procureure générale de l'Etat de New York Letitia James, qui avait obtenu sa condamnation en 2024 dans une vaste affaire de fraude. La haute magistrate de 66 ans a été ... Lire la suite

  • Un panneau d'affichage à Tel-Aviv montre une photo du président américain Donald Trump avec l'inscription "Merci, président Trump" et un autre arbore le drapeau israélien, après l'accord sur Gaza, le 9 octobre 2025 ( AFP / Jack GUEZ )
    Le gouvernement israélien approuve l'accord sur Gaza
    information fournie par AFP 10.10.2025 01:32 

    Le gouvernement israélien a indiqué tôt vendredi avoir approuvé la première phase de l'accord de cessez-le-feu à Gaza et de libération des otages après de fortes pressions du président américain, Donald Trump, pour mettre fin à la guerre dans le territoire palestinien. ... Lire la suite

  • microsoft (Crédit: / Adobe Stock)
    La suite logicielle de productivité de Microsoft se rétablit après une panne
    information fournie par Reuters 10.10.2025 00:07 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec la déclaration de Microsoft sur la santé du service) Microsoft MSFT.O ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump, à la Maison Blanche, le 8 octobre 2025 ( AFP / Jim WATSON )
    Trump se sent "en pleine forme" avant une nouvelle visite médicale
    information fournie par AFP 09.10.2025 23:16 

    Donald Trump, 79 ans, a dit jeudi se sentir "en pleine forme" à la veille de passer une visite médicale, la deuxième depuis son retour à la Maison Blanche en janvier. Evoquant son déplacement prévu vendredi à l'hôpital militaire Walter Reed, proche de Washington, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank