Wall Street marque le pas après trois séances de forte hausse

Les marchés américains ont évolué en ordre dispersé mercredi après trois séances de forte hausse, le recul des valeurs liées à l'IA pesant sur le Nasdaq, tandis que la santé, les matériaux et plusieurs publications solides ont porté les indices plus diversifiés vers de nouveaux sommets. Le S&P 500 a clôturé en baisse de 0,17% à 7 723,6 points, après avoir inscrit un nouveau record en séance. Le Dow Jones a progressé de 0,49% à 54 349,1 points pour établir lui aussi un plus haut historique, tandis que le Nasdaq 100 a cédé 0,83% à 29 487,8 points.

Après la forte hausse du début de semaine, alimentée par la détente des taux longs, l'espoir d'un accord sur le détroit d'Ormuz et le retour des acheteurs sur les hyperscalers, la séance a marqué un changement de leadership. Les investisseurs ont continué de privilégier les actions, mais en délaissant une partie des gagnants récents de l'IA au profit de secteurs jusque-là moins recherchés.

Dans ce contexte de rotation, la faiblesse technologique s'est concentrée sur les semi-conducteurs et plusieurs grandes valeurs d'IA. AMD (-7%) a entraîné les fabricants de puces à la baisse après avoir présenté une prévision de chiffre d'affaires trimestriel jugée insuffisante au regard des attentes élevées. SpaceX (-13%) a également été sanctionné malgré des résultats supérieurs au consensus, les investisseurs se focalisant sur des dépenses d'intelligence artificielle plus importantes que prévu. Alphabet (-4%) a de son côté reculé après des informations évoquant le départ du scientifique en chef de Google, Jeff Dean.

Cette faiblesse n'a toutefois pas empêché plusieurs publications de soutenir le reste de la cote. Shopify ( 17%) a dominé le Nasdaq 100 après un chiffre d'affaires trimestriel de 3,58 MdsUSD, contre 3,45 MdsUSD attendu. Eli Lilly ( 5%) a mené le Dow Jones grâce à la vigueur de la demande pour ses traitements GLP-1 et au relèvement de ses prévisions, tandis qu'Arista Networks ( 4%) a dépassé les attentes de revenus.

La rotation a ainsi favorisé les matériaux ( 1,7%) et la santé ( 1,0%), alors que l'énergie (-1,9%) et les services de communication (-2,5%) ont sous-performé. L'or a bondi de près de 4% pour atteindre son plus haut niveau depuis la mi-juin, tandis que l'argent et le cuivre ont également progressé, soutenant les groupes miniers.

Sur le front macroéconomique, les 44 000 créations d'emplois privés en juillet, contre 70 000 attendues, ont confirmé un ralentissement des recrutements, mais la remontée de la composante des prix payés de l'ISM des services à 70,3 a rappelé que les tensions inflationnistes demeuraient tenaces.

L'attention se tournera désormais vers le rapport officiel sur l'emploi de vendredi, qui devra départager les signaux de ralentissement du marché du travail et la persistance des pressions sur les prix.