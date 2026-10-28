Wall Street marque le pas alors que les valeurs des semi-conducteurs progressent et que les grandes capitalisations reculent à la veille de la réunion de la Fed et de la publication des résultats des géants de la tech

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +0,3 %, S&P 500 +0,22 %, Nasdaq +0,02 %

* Les valeurs du secteur des semi-conducteurs progressent après la forte hausse du bénéfice trimestriel de SK Hynix

* La décision de la Fed est attendue dans le courant de la journée

* Les résultats de Microsoft et d'Alphabet sont attendus après la clôture

(Mise à jour avec les cours de l'après-midi)

par Shashwat Chauhan et Utkarsh Hathi

Les marchés boursiers américains ont connu une séance mouvementée mercredi, la faiblesse des méga-capitalisations telles que Tesla et Apple ayant contrebalancé les gains des fabricants de puces, stimulés par les résultats exceptionnels de SK Hynix, tandis que les investisseurs attendaient les résultats des hyperscalers et la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt plus tard dans la journée.

Le fabricant de puces mémoire Micron Technology MU.O a bondi de 4,8% pour atteindre son plus haut niveau depuis plus de deux semaines après que son concurrent sud-coréen SK Hynix

000660.KS a annoncé une multiplication par plus de sept de son bénéfice trimestriel , porté par la demande en infrastructures d’IA. Les actions de SK Hynix cotées aux États-Unis SKHY.O ont gagné 12,2%.

L’indice des puces électroniques de Philadelphie .SOX a progressé de 0,9%, en passe d’enregistrer une quatrième séance consécutive de hausse.

Freinant la progression des principaux indices de référence, la plupart des valeurs à très forte capitalisation et des titres de croissance ont reculé. Tesla TSLA.O a perdu 1,3% après avoir bondi de plus de 9% lors des deux dernières séances. Apple

AAPL.O a reculé de 0,5%, tandis que SpaceX SPCX.O a chuté de 2,4%.

À 11 h 39 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 155,89 points, soit 0,30%, à 52.533,46. Le S&P 500 .SPX a gagné 16,89 points, soit 0,22%, à 7.739,58, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 4,35 points, soit 0,02%, à 26.482,16.

Six des onze principaux secteurs du S&P 500 ont progressé, le secteur de l’énergie .SPNY menant la hausse, dans le sillage de la remontée des cours du pétrole brut.

Le Nasdaq a progressé d’environ 2% depuis le début de la semaine, après une première quinzaine difficile, grâce à l’amélioration du sentiment vis-à-vis de l’IA suite à l’annonce par Anthropic, lundi, de son introduction en bourse aux États-Unis .

L’attention se porte désormais sur les résultats trimestriels des géants du cloud Microsoft MSFT.O et Alphabet

GOOGL.O , attendus mercredi après la clôture des marchés, les deux sociétés devant faire état d’une accélération de la croissance de leurs activités cloud.

Les investisseurs examineront de près leurs plans d’investissement à la recherche d’indices montrant que les investissements massifs dans l’IA génèrent des rendements sur investissement, alors que les inquiétudes concernant la viabilité des dépenses financées par l’endettement, dans un contexte de hausse des coûts d’emprunt, continuent de peser sur le secteur.

“Nous constatons toujours que la demande en matière d’IA ne s’est pas tarie… La principale préoccupation des investisseurs n’est plus la valorisation des entreprises du secteur de l’IA, mais le financement par l’endettement, alors que la dette atteint des sommets aux États-Unis”, a déclaré Nadia El Bilassy, analyste de marché senior chez Equiti Group.

L'action Alphabet a progressé de 1% à la suite d'un article paru dans la presse indiquant qu'OpenAI prévoyait d'acheter les puces d'IA de Google.

Le même jour, le titre Vertiv VRT.N a bondi de 13,2% après que le fournisseur d’infrastructures numériques a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année, tout en dépassant les estimations pour le troisième trimestre.

Boston Scientific BSX.N a reculé de 6,6% après que le fabricant de dispositifs médicaux a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel.

La croissance des bénéfices des entreprises du S&P 500 au troisième trimestre est estimée à 31,8%, contre 31% estimés la semaine dernière, selon les données de LSEG.

À l’horizon, l’annonce de la politique monétaire de la Fed américaine est prévue mercredi à 14 h (heure de l’Est). Le consensus du marché penche largement en faveur d’une pause après la hausse du mois dernier, les investisseurs se concentrant davantage sur les déclarations du président de la Fed, Kevin Warsh, et sur les perspectives de politique monétaire.

Les anticipations du marché restent toutefois orientées vers un resserrement monétaire, les opérateurs tablant sur au moins trois hausses de 25 points de base d’ici fin 2027, selon les données de LSEG, car la persistance d’une inflation élevée due à la hausse des coûts énergétiques liée au conflit au Moyen-Orient renforce les arguments en faveur d’une politique monétaire plus restrictive.

Le rapport de septembre sur les dépenses de consommation des ménages, l’indicateur d’inflation privilégié par la Fed, pourrait mettre ces anticipations à l’épreuve jeudi. Le PIB du troisième trimestre, qui devrait afficher une croissance de 3,2%, sera également publié cette semaine.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse, dans un rapport de 1,38 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,05 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 19 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 11 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 62 nouveaux plus hauts et 141 nouveaux plus bas.