Wall Street : les taux grimpent et l'étau se resserre

Les principaux indices américains sont attendus dans le rouge à l'ouverture de Wall Street : le Nasdaq 100 devrait céder 0,8%, tandis que le S&P 500 et le Dow Jones reculeraient de 0,5% et 0,6% respectivement. En cause ? Des rendements obligataires qui poursuivent leur ascension... tout comme les cours du pétrole.

Le début de semaine s'annonce difficile sur les marchés boursiers américains. Les rendements obligataires atteignent des sommets inexplorés depuis 2007, avec un taux à 10 ans qui se traite à 5,21%.

L'incertitude entourant l'évolution des taux continue d'ailleurs de peser sur les flux. BofA relève une remontée sensible de la volatilité des taux ces derniers jours, à des niveaux jugés peu favorables aux actifs de crédit. Les fonds high yield ont ainsi enregistré une troisième semaine consécutive de sorties, tandis que les fonds investment grade ont renoué avec la collecte.

Par ailleurs, en l'absence d'avancée concrète au Moyen-Orient, les cours de l'or noir grimpent encore, avec un WTI à 95,8 USD le baril ( 2,7%) et un Brent à 108 USD ( 3,5%).

En effet, Donald Trump a rejeté le plan iranien qui visait une réouverture du détroit d'Ormuz par l'Iran, tandis que Téhéran a indiqué qu'il ne comptait pas assouplir ses exigences.

Du côté commercial, la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping la semaine passée a permis d'écarter temporairement le risque d'une nouvelle escalade entre les deux puissances. La trêve tarifaire a été prolongée de deux mois, jusqu'au 10 janvier 2027.

L'accord reste toutefois plus limité qu'espéré. Selon Commerzbank, plusieurs dossiers sensibles, notamment le gaz naturel liquéfié (LNG), les terres rares et les semi-conducteurs, restent ainsi en dehors du compromis conclu entre Washington et Pékin.

Sur le front des marchés, Boeing sera particulièrement surveillé à l'ouverture. L'avionneur doit composer avec un dysfonctionnement logiciel qui pourrait repousser la mise en service commercial du MAX 10 et les premières livraisons du MAX 7. La FAA s'est saisie du dossier. Le titre est attendu en repli de plus de 2%.