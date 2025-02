Wall Street: les tarifs sur l'acier ne pèsent plus information fournie par Cercle Finance • 10/02/2025 à 15:16









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en légère hausse lundi en dépit de l'annonce de nouveaux droits de douane américains sur l'acier et l'aluminium, une offensive commerciale qui avait pénalisé la tendance vendredi dernier.



Une-demi heure environ avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,5% à 0,9%, laissant entrevoir un début de semaine dans le vert.



Les marchés d'actions américains avaient fini en territoire négatif vendredi sur des informations faisant état de la mise en oeuvre par Donald Trump de nouvelles taxes sur les importations de métaux à destination des Etats-Unis.



Le président américain a confirmé ce week-end que les Etats-Unis imposeraient à partir d'aujourd'hui des droits de douane de 25% sur les importations d'acier et d'aluminium en provenant de tous les pays étrangers.



Cette annonce pourrait toutefois profiter aux valeurs américaines de la sidérurgie, telles que Cleveland-Cliffs, Nucor ou Steel Dynamics.



A l'inverse, l'annonce de la taxe sur les importations d'acier et d'aluminium aux Etats-Unis pourrait pénaliser les secteurs ayant recours à ces métaux et dont les coûts de fabrication risquent d'augmenter, comme l'automobile et à l'aéronautique.



Les investisseurs tentent néanmoins de relativiser les tensions commerciales, estimant que les mesures annoncées par le nouveau président américain ne s'avèrent pas aussi violentes que sa campagne électorale pouvait le laisser craindre.



'Pour l'instant, la guerre commerciale est limitée', souligne Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



L'analyste met en évidence une situation qui n'est pas indolore, mais qui n'est pas non plus catastrophique, rappelant qu'aucun pays n'a intérêt à ce que que les tensions ne s'enveniment.



Sachant que les surtaxes douanières ont des effets inflationnistes, la perspective de la publication mercredi des prix à la consommation pour le mois de janvier pourrait inciter les investisseurs à la prudence.



Des chiffres de l'inflation supérieurs aux attentes viendraient peser sur les actions, tout en soutenant la progression du dollar qui fait preuve de fermeté dans le contexte de tensions commerciales.



Du côté du marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans recule en direction de 4,48% après avoir dépassé le seuil de 4,50% vendredi.



Sur le plan des politiques monétaires, la semaine sera marquée par l'audition semi-annuelle de Jerome Powell, le président de la Fed, devant les parlementaires américains, prévue à partir de demain.



Le patron de la Réserve fédérale devrait faire preuve de prudence en attendant d'en savoir davantage sur l'impact inflationniste des projets mis en oeuvre par la nouvelle administration.



Si la saison des résultats commence à toucher à sa fin aux Etats-Unis, quelques groupes de premier plan dont Coca-Cola, Cisco ou Kraft Heinz publieront encore leurs comptes au cours des jours qui viennent.



Ce matin, McDonald's a fait état d'un chiffre d'affaires meilleur que prévu au titre du 4ème trimestre, ce qui soutenait son titre de plus de 2% en cotations avant-Bourse.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.