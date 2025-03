Wall Street: les statistiques font penser à la stagflation information fournie par Cercle Finance • 28/03/2025 à 14:24









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en baisse vendredi matin, les investisseurs ayant visiblement du mal à digérer la double annonce d'une hausse plus forte que prévu de l'inflation de base conjuguée à une évolution décevante des dépenses des ménages.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais reculent de 0,2% à 0,5%, laissant entrevoir un début de séance dans le rouge.



Le Département du Commerce a annoncé ce matin que l'indice des prix à la consommation PCE 'core' soit hors éléments volatils, c'est-à-dire la mesure de l'inflation privilégiée de la Réserve fédérale, avait accéléré à +0,4% en février, contre +0,3% en janvier.



Toujours hors alimentation et énergie, sa hausse annuelle s'est également accentuée pour s'établir à +2,8% le mois dernier, contre 2,7% au mois de janvier.



Cette statistique est venue raviver les craintes d'une persistance de l'inflation aux Etats-Unis et donc d'un assouplissement moins rapide que prévu de la politique monétaire de la Fed.



Dans le même temps, le Département du Commerce a annoncé une hausse inférieure aux attentes de 0,4% des dépenses des ménages en février, alors que leurs revenus ont progressé de 0,8% dans l'intervalle.



Tous ces chiffres font penser au scénario d'une stagflation, marquée par une inflation plus élevée que prévu et une consommation faiblede nature à pénaliser la croissance.



'La stagflation, c'est un très mauvais scénario', rappelaient récemment les équipes d'Euroland.



'L'économie ralentit mais on ne peut pas baisser les taux pour la stimuler car l'inflation est élevée', souligne la société de Bourse.



Certains analystes font remarquer que la politique commerciale protectionniste de Donald Trump - qui se caractérise par un relèvement des droits de douane - fait craindre aux ménages et aux entreprises des prix plus élevés, un risque qui pourrait là aussi forcer la Fed à l'immobilisme.



A la publication de ces indicateurs, les 'futures' sur indices ont accentué leur repli, sans toutefois accusé des pertes trop prononcées, ce qui signifie que la semaine devrait s'achever dans un certain calme.



Il semble même possible que Wall Street achève cette semaine marquée par une nouvelle escalade dans la guerre commerciale en préservant de très légers gains.



Le Dow Jones affiche pour l'instant une progression hebdomadaire de 0,7%, le S&P 500 grignote 0,5% tandis que le Nasdaq est globalement inchangé.



La tendance pourrait encore évoluer une demi-heure après l'ouverture avec la parution de l'indice de confiance du consommateurs de l'Université du Michigan, qui permettra de se faire une idée encore plus précise du moral des ménages américains dans le contexte politique actuel.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance.