Wall Street: les résultats bancaires et les prix producteurs plutôt bien accueillis

(Zonebourse.com) - Wall Street devrait débuter en légère hausse mercredi après les résultats bien accueillis de Goldman Sachs et Bank of America et alors que les chiffres des prix à la production ont un peu calmé les inquiétudes des investisseurs concernant l'évolution de l'inflation.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais prennent de 0,1% à 0,3%, annonçant un début de séance en territoire positif.



Si les publications des grandes banques américaines tombées en début de matinée n'ont pas suscité de véritable engouement, elles semblent globalement plutôt appréciées par le marché.



Goldman Sachs s'adjuge autour de 0,4% en transactions électroniques après avoir fait état d'une hausse de 20% de son bénéfice net au deuxième trimestre, portée notamment par la vigueur de ses activités sur les marchés d'actions.



Bank of America est également attendu dans le vert suite à la publication d'un BPA en hausse de 7% à 0,89 dollar au titre du deuxième trimestre 2025, dépassant ainsi le consensus des analystes.



Seul les comptes de Morgan Stanley (-1,4% en cotations avant-Bourse) sont boudés, bien que la firme new-yorkaise ait elle aussi bénéficié d'une solide activité dans ses métiers de trading au deuxième trimestre.



L'annonce d'une bonne maîtrise des prix producteurs semble également soutenir la cote.



Le Département du Travail a fait savoir que les prix à la production aux Etats-Unis avaient stagné en juin par rapport au mois précédent, un point de nature à rassurer sur les tensions inflationnistes après les chiffres mitigés des prix à la consommation dévoilés hier.



L'administration américaine précise que d'un mois sur l'autre, une augmentation de 0,3% des prix producteurs pour les biens a compensé un tassement de 0,1% de ceux pour les services en juin.



Exprimée en variation annuelle, la hausse des prix producteurs a ralenti de 0,4 point à 2,3% le mois dernier en données brutes, et de 0,3 point à 2,5% hors alimentation, énergie et services commerciaux.







