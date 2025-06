Wall Street: les records se rapprochent, mais ne tombent pas information fournie par Cercle Finance • 26/06/2025 à 17:35









(CercleFinance.com) - Wall Street s'inscrit en hausse jeudi dans des marchés rassurés par la perspective de la nomination prochaine d'un nouveau président à la Fed, qui apporte un peu d'espoirs à des investisseurs en quête d'éléments porteurs susceptibles de porter les indices vers de nouveaux plus hauts.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,7% à 43.276,2 points, tandis que le S&P 500 s'adjuge 0,6% à 6129,2 points, ce qui permet à l'indice de référence des gérants américains de revenir à une quinzaine de points de son record atteint en février au-delà de 6147 points.



Le Nasdaq Composite progresse, lui, de 0,6% à 20.104 points, ce qui le ramène à une centaine de points de son zénith absolu établi cet hiver.



Les marchés interprètent les rumeurs entourant l'éventuelle nomination du successeur de Jerome Powell dès septembre ou octobre comme la promesse d'une politique monétaire plus accommodante de la part de la Réserve fédérale.



Parmi les candidats les plus probables figurent Kevin Hassett, Kevin Warsh et Scott Bessent, perçus comme des fervents partisans de taux d'intérêt bas et donc parfaitement alignés sur l'agenda pro-croissance du président Trump.



Du fait de la position accommodante du futur responsable de la Fed, le dollar poursuit son repli, l'euro flirtant avec le seuil de 1,17 face au billet vert pour établir un nouveau plus haut depuis 2021.



La publication, ce matin, d'indicateurs économiques mitigés n'a pas eu beaucoup d'impact sur la tendance.



Le produit intérieur brut (PIB) s'est pourtant contracté de 0,5% en rythme annualisé au premier trimestre, selon les données définitives du Département du Commerce qui n'avait annoncé qu'un tassement de 0,2% en deuxième lecture il y a un mois.



Mais ces chiffres, qui confirment la tendance à une décélération de l'activité aux Etats-Unis, vont là encore dans le sens d'un soutien plus important de la Fed à l'économie.



Du côté des valeurs, Micron cède autour de 1,2% en dépit de ses résultats trimestriels solides, annoncés la veille au soir, et qui se sont accompagnés de perspectives encourageantes pour le trimestre en cours, un élément rassurant concernant la santé du secteur des puces.





