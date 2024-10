Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: les records pleuvent, l'ouragan Milton en cat.3 information fournie par Cercle Finance • 10/10/2024 à 08:16









(CercleFinance.com) - Les indices US avaient ouvert sans direction (avec à peine 0,1% pour le S&P500 tandis que le Nasdaq se repliait de -0,2%) mais dès la publication des 'minutes' de la FED, les 3 indices se sont envolés et nous offrent un nouveau florilège de records avec un Dow Jones en hausse de +1,05% à 42.512 (il pulvérise le précédent record de clôture de 42.353 du 4 octobre) et le S&P500 (+0,7%) réalise le parfait double intraday/clôture (5.796/5.791), au delà des 5.765/5.762 du 30 septembre).



Le Nasdaq n'est pas mal non plus avec +0,6% à 18.292 et le Nasdaq-100 se détache avec +0,8% à 20.270 (il finit à 2% de son record absolu) dans le sillage de Cadence Design +3,5%, Honeywell +3,3%, Broadcom +2,9%... tandis que Tesla et Alphabet lâchent -1,4% et -1,6% respectivement.



En attendant le véritable coup d'envoi à la saison des résultats, qui sera donné vendredi par JP Morgan Chase, les opérateurs devraient se montrer attentifs aux chiffres de l'inflation américaine ce jeudi.



L'euphorie de Wall Street démontre qu'ils ne redoutent pas de mauvaise surprise.. et qu'ils optent résolument pour le 'risk-on' (toujours cet optimisme sur la croissance de la FED dans ses 'minutes').



Les T-Bonds souffrent de l'arbitrage au profit des actions et le '10 ans' se dégrade vers 4,0740% (+4Pts), son plus mauvais niveau depuis le 31 juillet, le '2 ans' affiche +4,3Pts à 4,022%, le '30 ans' affiche +2Pts à 4,344%, pire score depuis le 31 juillet dernier.



Le pétrole reperd -1,8% à 76$ malgré l'arrivée du cyclone Milton car les stocks hebdo de pétrole sont en hausse, avant la fermeture de plusieurs installations due aux intempéries imminentes.



Même si le cyclone 'Milton' est rétrogradé de catégorie '5' en catégorie '3' (vents à moins de 200Km/h mais gros cumuls de pluie), l'activité économique du Sud des Etats Unis pourrait rester perturbée plusieurs jours et cela affectera l'ensemble des Etats Unis.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.