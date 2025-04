Wall Street: les marchés se préparent au choc des tarifs information fournie par Cercle Finance • 02/04/2025 à 15:17









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait débuter en baisse mercredi matin, les investisseurs préférant ne pas s'engager avant le discours très attendu de Donald Trump sur la nouvelle politique des Etats-Unis en matière de droits de douane.



Une demi-heure environ avant l'ouverture, les 'futures' sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,7% pour le Dow Jones à 1,2% pour le Nasdaq.



Le président américain doit s'exprimer depuis Washington à 16h00 (heure locale) afin de dévoiler les surtaxes douanières qu'il compte imposer aux partenaires commerciaux avec lesquels les Etats-Unis accusent un déficit commercial.



L'incertitude est grande pour ce 'Jour de Libération', les observateurs évoquant des droits de douane allant de 10% à 20% avec une application soit immédiate, soit progressive afin de permettre d'ouvrir d'éventuelles négociations.



Tous ces questionnements, sans compter les possibles mesures de rétorsion susceptibles d'être prises par la Chine, l'Union européenne ou le Canada, promettent d'alimenter la nervosité des investisseurs.



Alors que Wall Street a désormais effacé la totalité de ses gains depuis l'élection présidentielle, il semble peu probable que les marchés américains retrouvent la trajectoire tranquillement haussière qui les caractérisait depuis la fin 2023.



'Ce moment de tension extrême a créé une aversion au risque au niveau mondial à l'égard des valeurs technologiques américaines et les marchés en général, poussant beaucoup d'intervenants à rester sur la touche ou à investir dans les actions européennes et chinoises en attendant de comprendre les nouvelles règles du jeu imposées par Trump', constate Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities.



'Mais quiconque ayant suivi des cours de base en économie au lycée ou à l'université sait que ce sont les consommateurs qui paient les surtaxes douanières, il n'y a pas de débat là-dessus', poursuit-il.



Selon le professionnel, ces surtaxes douanières pourraient mettre davantage sous pression les dépenses et la confiance des consommateurs, ce qui pourrait à son tour peser sur les projets d'investissement des entreprises, notamment dans l'IA.



Parallèlement, d'éventuelles représailles chinoises ne maqueraient pas de pénaliser la chaîne d'approvisionnement des fabricants de puces Nvidia ou pousser le pays à se détourner de marques comme Apple ou Tesla, prévient-il.



Côté statistiques économiques, le secteur privé américain a créé 155.

000 emplois au mois de mars, un chiffre supérieur aux attentes, selon l'enquête mensuelle du cabinet de conseil ADP.



Les économistes prévoyaient en moyenne 119.000 créations de postes dans le privé le mois dernier après les 77.000 de février, un chiffre qui a été révisé en hausse à 84.000.



Sur le marché des changes, le dollar recule contre la plupart des autres devises, euro et yen en tête, l'incertitude prévalant sur ce que dira le président américain.



Les Treasuries poursuivent leur tendance haussière, avec un rendement di papier à dix ans qui repasse sous 4,13%, ce qui montre que les investisseurs privilégient la prudence en attendant Trump.



Les cours pétroliers sont orientés à la baisse dans l'attente du discours de l'homme d'affaires new-yorkais, qui permettra enfin de mesurer l'impact de la politique commerciale protectionniste sur l'économie.



Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) recule de 0,5% sous 70,9 dollars.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.