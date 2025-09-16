Wall Street: les investisseurs jouent la carte de la prudence
information fournie par Zonebourse 16/09/2025 à 17:46
En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,4% à 45.718,8 points, tandis que le Nasdaq Composite se replie de 0,1% à 22.343,8 points. Après avoir ouvert sur de nouveaux records, le S&P 500 lâche 0,1% à 6606,6 points.
Les investisseurs jouent la carte de la prudence en attendant les annonces de la Fed, qui devrait officialiser demain une baisse de taux de 25 points de base, sa première depuis décembre 2024.
Mais des incertitudes demeurent quant à la trajectoire de ses futures réductions de taux, d'autant que les statistiques publiées dans la matinée témoignent d'une activité économique toujours robuste qui ne nécessite pas de mesures de soutien.
Les dernières données ont montré que les ventes au détail avaient augmenté de 0,6% en août, au-dessus du consensus qui visait une progression de 0,5%, à la faveur des ventes de vêtements et d'équipements sportifs et des dépenses dans les restaurants et les bars.
De leur côté, les prix à l'importation sont ressortis en hausse de 0,3% en août par rapport au mois précédent, alors que les analystes tablaient en moyenne sur une baisse de 0,1%.
Après une baisse de 0,4% en rythme séquentiel en juillet, la production industrielle a rebondi de 0,1% en août, selon la Réserve fédérale.
La réaction des marchés est cependant restée limitée et l'évolution de Wall Street devrait surtout être déterminée par les annonces que fera la Fed demain.
Sur le marché obligataire, la séance est marquée par des variations réduites sur les rendements souverains: celui des bons du Trésor à dix ans se stabilise autour de 4,03% en amont des annonces de la Fed.
Du côté des devises, le dollar cède encore du terrain face à l'euro, qui remonte au contact de 1,1840 face au billet vert pour établir un nouveau plus haut de quatre ans.
Le baril de brut léger texan (WTI) progresse de 1,8% à 64,4 dollars, dans un contexte de tensions géopolitiques alimenté par les dernière frappes de l'armée israélienne sur Gaza.
