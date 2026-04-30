Selon un responsable du FBI, les pirates informatiques chinois risquent d'être arrêtés aux États-Unis s'ils s'y rendent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par AJ Vicens

L'écosystème de piratage à la demande mis en place par le gouvernement chinois est « devenu incontrôlable » et offre aux cybercriminels « une forme de déni plausible », a déclaré jeudi un haut responsable du FBI, avertissant que les pirates informatiques chinois peuvent être arrêtés lorsqu'ils voyagent hors de leur pays d'origine.

Les commentaires du directeur adjoint du FBI, Brett Leatherman, interviennent quelques jours après l’ e d’extradition vers les États-Unis, depuis l’Italie, du ressortissant chinois Xu Zewei, 34 ans, accusé d’avoir participé à des campagnes de piratage à grande échelle menées en 2020 et 2021 sous les ordres du gouvernement chinois alors qu’il travaillait pour un sous-traitant chinois.

Xu a été arrêté à Milan en juillet 2025 et a été envoyé aux États-Unis après qu’un tribunal italien a autorisé son extradition.

« La protection dont bénéficient les pirates informatiques chinois “en Chine ne s’étend pas dès que vous franchissez une frontière” », a déclaré M. Leatherman.

L'ambassade de Chine à Washington n'a pas répondu à une demande de commentaires.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lin Jian, a déclaré le 27 avril à l' e que le gouvernement chinois s'opposait à ce que Washington « fabrique des accusations par le biais de manipulations politiques » et a exhorté le gouvernement italien à « éviter de devenir complice des États-Unis ».

M. Xu, en collaboration avec plusieurs complices, a piraté des universités, des immunologistes et des virologues basés aux États-Unis qui menaient des recherches sur les vaccins, les traitements et les tests contre la COVID-19, a déclaré le ministère de la Justice le 27 avril.

Selon le ministère américain de la Justice, Xu et ses complices ont signalé ces piratages au Bureau de la sécurité d'État de Shanghai, une agence de renseignement relevant du ministère chinois de la Sécurité d'État. Un agent de ce bureau a ensuite ordonné à Xu de cibler des comptes de messagerie spécifiques appartenant à des virologues et des immunologistes.

Xu et d'autres personnes étaient également chargés d'exploiter des vulnérabilités du programme de messagerie Microsoft Exchange Server dans le cadre d'une vaste campagne de piratage connue sous le nom de « Hafnium », selon le ministère américain de la Justice.

Un haut responsable du DOJ a déclaré jeudi aux journalistes que la campagne Hafnium visait notamment des cabinets d'avocats, les pirates recherchant des informations sur les décideurs politiques américains et les agences gouvernementales.

Les avocats désignés pour représenter Xu n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.