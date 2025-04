Wall Street: les investisseurs en position d'attente information fournie par Cercle Finance • 02/04/2025 à 17:32









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue sans grand changement mercredi, les investisseurs adoptant une position d'attente avant le discours très attendu de Donald Trump prévu dans l'après-midi.



En fin de matinée, le Dow Jones progresse de près de 0,2% à 42.055,1 points, tandis que le Nasdaq Composite est stable, autour de 17.451 points.



Le président américain doit s'exprimer depuis la Maison Blanche à 16h00 afin de dévoiler les surtaxes douanières qu'il compte imposer aux partenaires commerciaux des Etats-Unis.



L'incertitude est grande pour ce 'Jour de Libération', bon nombre d'analystes estimant que les marchés d'actions n'ont pas suffisamment intégré l'impact de ces nouveaux droits de douane sur l'activité économique.



A ces questionnements s'ajoutent les questionnements entourant l'éventuelle mise en oeuvre de possibles mesures de rétorsion de la part de la Chine, de l'Union européenne ou du Canada.



'Les annonces attendues ce soir vont probablement constituer un événement historique de part leur magnitude, mais nous ne pensons pas que leur effet sur les marchés durera très longtemps', prévient-on chez Deutsche Bank.



'Nous estimons qu'il va s'agit du 'pic' concernant les questions commerciales et que les marchés se focaliseront sur d'autres éléments par la suite', ajoute-t-il.



Côté statistiques économiques, le secteur privé américain a créé 155.000 emplois au mois de mars, un chiffre supérieur aux attentes, à en croire l'enquête mensuelle du cabinet de conseil ADP.



Les économistes prévoyaient en moyenne 119.000 créations de postes dans le privé le mois dernier après les 77.000 de février, un chiffre qui a été révisé en hausse à 84.000.



Après un bond de 1,8% en janvier, les commandes à l'industrie se sont encore accrues, de 0,6% en février, selon les données du Département du Commerce.



Sur le marché des changes, le dollar recule contre la plupart des autres devises, ce qui permet à l'euro de se hisser vers 1,0855, l'incertitude prévalant sur ce que dira le président américain.



La tendance se fait plus hésitante sur le compartiment obligataire, avec un rendement des Treasuries à dix ans qui remonte au-delà de 4,16% avant la présentation de Trump.



Les cours pétroliers hésitent dans l'attente du discours de l'homme d'affaires new-yorkais, qui permettra enfin de mesurer l'impact de la politique commerciale protectionniste sur l'économie.



Malgré l'annonce d'une hausse stocks de brut de 6,2 millions de barils la semaine dernière aux Etats-Unis, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 0,1% à 71,2 dollars.



S'agissant des valeurs, Tesla limite son repli suite à l'annonce de livraisons inférieures aux attentes au 1er trimestre, une déception qui avait bien été intégrée par le marché ces dernières semaines.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.